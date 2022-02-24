أسامة دياب



قال سفير جمهورية أذربيجان لدى البلاد إيلخان قهرمان: يطيب لي أن اتقدم إلى صاحب السمو الأمير وولي عهده الكريم وإلى الكويت حكومة وشعبا بأحر التهاني القلبية بمناسبة «العيد الوطني الـ61 وعيد التحرير الـ31» للكويت الصديقة، داعيا الله أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على سموه والشعب الكويتي الطيب في كل خير وعافية، متمنيا لصاحب السمو الأمير أطيب الأمنيات وللكويت العزيزة الأمان والرخاء وإلى الشعب الكويتي الطيب السعادة والرفاهية، سائلا الله تعالى أن يديم عليكم أعيادكم وأفراحكم والمناسبات السعيدة لأعوام مديدة.



واضاف بهذه المناسبة الجليلة نستذكر أن الكويت كانت من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال جمهورية أذربيجان التي استعادت استقلالها عام 1991.

ومنذ ذلك الحين فإن علاقات الصداقة والاخوة في تقدم مستمر بين البلدين الصديقين في شتى المجالات وعلى مختلف الاصعدة، وإنني أثق بأن هذه العلاقات الطيبة سوف تستمر إلى أبعد الحدود أيضا.



وأعرب مجددا عن أطيب تمنياته الصادقة للكويت وشعبها بالتقدم والرخاء وان يحفظها من كل شر ومكروه.