وقّعت بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة اتفاقية تفاهم مشتركة مع سوق أبوظبي للأوراق المالية لتوحيد وتحديد الإجراءات التشغيلية والإدارية والفنية وتحقيق التعاون الفعال، والتنسيق المتكامل فيما يتعلق بعمليات الإدراج والتداول والإيداع المركزي المشترك، وذلك بهدف تعزيز السيولة في كلا السوقين وتوسيع فرص الاستثمار بينهما.



وبموجب اتفاقية التفاهم هذه، اتفق الأطراف على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع وتسهيل التعاون بينهما في مجالات تبادل البيانات وتوحيد اللوائح التشريعية، وتعزيز الثقافة المالية لدى المستثمرين في كلا البلدين.



وتعليقا على الاتفاقية، شدد السفير الإماراتي لدى الكويت د.مطر النيادي، على أهمية توقيع هذه الاتفاقية بين السوقين لتعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة بما يحقق المنافع المتبادلة ويسهم في تسهيل إجراءات التداول وتسجيل المستثمرين من دولة الإمارات العربية المتحدة والكويت الشقيقة، وتنظيم إجراءات العمل للشركات مزدوجة الإدراج وتنظيم عملية توزيع الأرباح.

واختتم السفير حديثه بالتأكيد على اتساع آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين.



من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية هشام ملك: «الاتفاقية بين سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة ستعمل على تضافر الجهود وتعزيز العلاقة بين دولتي الإمارات العربية المتحدة والكويت الشقيقة من خلال تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الفريدة المتاحة للمستثمرين في كلا السوقين، بالإضافة إلى ضخ المزيد من الإيرادات، مما سيسهم في تحقيق النمو المستدام لاقتصاد البلدين».



من جهته، قال رئيس مجلس إدارة بورصة الكويت حمد الحميضي: «حرصت بورصة الكويت منذ التأسيس على تطوير وتحسين سوق المال الكويتي بهدف تسليط الضوء على الفرص والحلول الاستثمارية فيه.

من خلال هذه الاتفاقية، نتطلع قدما إلى تعزيز التعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وجذب المزيد من المستثمرين - سواء على الصعيد المحلي أو الإقليمي أو العالمي - إلى سوقي المال الكويتي والإماراتي، والمساهمة في ازدهار الاقتصاد في كلا البلدين».



بدوره، قال رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للمقاصة، فهد المخيزيم: «نحن سعداء بهذا التعاون المشترك بين الطرفين الكويتي والإماراتي الشقيقين، ونعتبره بداية مشجعة لتبادل الخبرات ورؤى تطوير السوق المالي في كل من الكويت وأبوظبي، رغم تأثيرات جائحة فيروس كورونا العالمية، حيث نسعى في الشركة الكويتية للمقاصة إلى فتح آفاق جديدة لتعزيز التعاون التجاري وإنشاء علاقات استثمارية طويلة الأمد مع كل شركائنا في المنطقة خاصة، وفي العالم بشكل عام».



من جهته، قال الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية سعيد الظاهري: «متحمسون لنرى باكورة العمل المشترك وتعزيز أواصر التعاون مع بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة.

سيؤدي التعاون المشترك وتبادل المعرفة بين الطرفين إلى تعزيز مرونة منصتي التداول لدينا من خلال تحقيق تكامل أكبر في سوق المال، حيث تمثل الشراكات مع البورصات الدولية ركائز أساسية لاستراتيجية «ADX One»، وستساعدنا على رفع كفاءة السوق، وتحقيق نتائج مفيدة لجميع الأطراف».