علي إبراهيم



أصدرت وحدة تنظيم التأمين قرارا رفعت من خلاله عدد الشركات المخول لها إصدار وثيقة التأمين الصحي لوافدي الـ60 إلى 15 شركة بدلا من 11، وذلك بعد دخول 4 شركات جديدة إلى القائمة.



وتفصيلياً، أصدرت الوحدة قرارها رقم (9) لسنة 222 بشأن تحديث القائمة المعتمدة للشركات المؤهلة لإصدار وثيقة التأمين الصحي للعمالة الوافدة داخل القطاع الأهلي ممن بلغ عمره 60 فما فوق من حملة شهادة المرحلة الثانوية العامة فما دون.



وجاء في المادة الأولى من القرار: أضافت الوحدة شركات التأمين التالي أسماؤها ضمن القائمة المعتمدة:



1 ـ الشركة الكويتية القطرية للتأمين.



2 ـ شركة زمزم للتأمين التكافلي.



3 ـ شركة تآزر للتأمين التكافلي.



4 ـ الشركة الأولى للتأمين التكافلي.