هنأ رئيس الجمعية الكويتية للسلامة المرورية عضو المجلس الأعلى للمرور بدر المطر صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، والقيادة السياسية والشعب الكويتي بالأعياد الوطنية.



ودعا المطر قائدي المركبات خلال الاحتفال بالأعياد الوطنية إلى ضرورة الالتزام وتوخي الحذر والبعد عن التصرفات غير المسؤولة أثناء القيادة على الطرقات، كاعتلاء أسقف المركبات، والخروج من النوافذ والجلوس على مقدمات المركبات وعرقلة حركة السير، وغيرها من الظواهر السلبية.



وحث السائقين إلى التقيد بقانون المرور والتعليمات الصادرة من وزارة الداخلية، والتعاون مع رجال المرور المتواجدين في الأماكن التي تقام فيها الاحتفالات حفاظا على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق. وأضاف ان التعبير عن الفرحة لا يعني قيام البعض بتصرفات غير مسؤولة وقيادة طائشة وإنما الالتزام والتقيد بالنظم والذي يعكس مدى إدراك ووعي السائق بأهمية السلامة المرورية له ولغيره من مستخدمي الطريق.