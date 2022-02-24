كريم طارق



كشف مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بالإنابة د. مبارك الجافور في تصريح خاص لـ "الأنباء" عن قيام اللجنة المشتركة بضبط عامل "ديلڤري" يحمل إقامة مادة 20 ( عمالة منزلية) لتوصيل الخمور المحلية، وذلك في إحدى الحملات التي تشنها اللجنة والتي تضم عددا كبير ا من الجهات المعنية.



وأضاف الجافور أن تم ضبط العاملة خلال حملة تفتيشية مكثفة تقودها اللجنة على سائقي الدليڤري المخالفين للقانون، ليكتشفوا وجود أكثر من 26 زجاجة خمر محلية الصنع، لافتاً إلى أنه تم ضبط السائق وإحالته الى الجهات المعنية ممثلة في وزارة الداخلية لاستكمال الاجراءات اللازمة ضده.