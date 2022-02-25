حققت طرازات سانتا في SANTA FE وسوناتا SONATA من شركة هيونداي كأكثر السيارات موثوقية في كل من فئتي السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات متوسطة الحجم والسيارات متوسطة الحجم في دراسة اعتمادية السيارات (VDS) التي أجرتها مؤسسة جاي دي باور الأميركية J.D. Power U.S لعام 2022، والتي تحلل الموثوقية طويلة الأمد لطرازات السيارات في أول ثلاث سنوات من بعد شرائها، وقد أظهرت هذه الدراسة السنوية حصول كل من سانتا في وسوناتا المرتبة الأعلى في فئتهما، متفوقتان بذلك على منافسين رواد، وقد صعد تقييم هيونداي بشكل عام كعلامة سيارات من المركز الرابع العام الماضي إلى الثالث هذا العام وفق تصنيفات السوق الشامل للدراسة.



وبهذه المناسبة، قال هيونج جونج إم، نائب رئيس شركة هيونداي موتور: الجودة والموثوقية طويلة الأجل عنصران حاسمان في رضا عملائنا ووفائهم لعلامتنا التجارية، وأضاف: من المهم أن يتم تصميم وهندسة وتصنيع المركبات بشكل جيد، وتزويدها بتقنيات السلامة والراحة سهلة الاستخدام للتفوق على المنافسة في هذه الدراسة.



جدير بالذكر أن الدراسة نوهت بالجودة والاعتمادية للعديد من طرازات هيونداي الأخرى، مثل إلنترا التي في فئة السيارات سيدان مدمجة، وفيلوستر كسيارة مدمجة رياضية، وتوسان كسيارة رياضية متعددة الاستخدامات مدمجة، وقد حققت جميعها مراكز متقدمة ضمن أفضل ثلاث سيارات في فئتها.



وتقوم دراسة مؤسسة جاي دي باور لاعتمادية السيارات JD Power 2022 VDS في عامها الثالث والثلاثين، برصد المشاكل التي واجهها ملاك السيارات من طراز العام الفائت خلال الاثني عشر شهرا الماضية، وتغطي الدراسة الذي أعيد تصميمه محاورها لعام 2022، خمسة جوانب مختلفة لرصد مدى جودة تحمل السيارة بعد امتلاكها لمدة ثلاث سنوات.



ويذكر أن سانتا في SANTA FE السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات متوسطة الحجم الأفضل مبيعا لدى شركة هيونداي بعد العام السادس والثلاثين من اطلاقها، حيث تقدم تصميم داخلي صديقا للعائلة، وتقنيات متطورة، ومظهر خارجي قوي وجريء.

أما سوناتا SONATA فهي الأعرق تواجدا والأكثر نجاحا بين سيارات السيدان في السوق، وتوفر أعلى مستويات الأمان، وتقنيات متطورة سهلة الاستخدام، إضافة إلى مظهر الكوبيه الرياضي ذي الأربعة أبواب من خلال تصميمها الجديد.