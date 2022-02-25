مفرح الشمري



يتواجد حاليا أعضاء نادي الطموح الكويتي الرياضي في اكسبو دبي وتحديدا في جناح الكويت وذلك لتقديم مسرحيتين، الاولى مسرحية healty body والثانية مسرحية «افرحي يا كويت» وذلك يومي 24 و25 الجاري وسيتصدى لتجسيد شخصياتهما أبطال نادي الطموح الكويتي من ذوي الهمم، والمسرحيتان من اخراج الفنانة عبير يحيى والممثلون هم مريم ذياب، مريم الهندي، آيات الطليحي، بدر السويدان، حيدر الدمخي، غرام خليفة، حنين المسباح، محمد التركيت.



يذكر ان مسرحية healty body هي بمنزلة رسائل تربوية صحية عن الأكل غير الصحي الذي يأتي من خلال لعب الأطفال للسوني واستخدامهم للتلفون الأمر الذي يؤدي الى عدم تناولهم الاكل الصحي لتقوية صحتهم واجسامهم، اما المسرحية الثانية فهي مسرحية وطنية تتضمن قصيدة وطنية للشاعر سعود عبدالعزيز المخلد سيلقيها حيدر الدمخي بمشاركة الكمان.