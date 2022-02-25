عبدالعزيز جاسم



أسفرت قرعة الدور النهائي من تصفيات كأس آسيا الصين 2023 التي سحبت أمس في العاصمة الماليزية (كوالالمبور) أمس، عن وضع منتخبنا الوطني في مواجهة منتخب الأردن بالمجموعة الأولى التي سيستضيف الأزرق منافساتها، ما يعني أن الصراع سيكون كبيرا على حجز أحدهما بطاقة التأهل المباشر، فيما سينافس الثاني على أن يكون بين أفضل 5 منتخبات وصيفة في المجموعات الست.



وتشارك في الدور النهائي المنتخبات التي فشلت في التأهل الى النهائيات من خلال بلوغ الدور الثالث للتصفيات المزدوجة المؤهلة لمونديال قطر 2022.



وأوقعت القرعة الكويت والأردن إلى جانب كل من إندونيسيا ونيبال بالمجموعة الأولى. ومن المصادفة أن الأزرق كان مع منتخبي النشامى ونيبال «الذي يقوده المدرب الوطني عبدالله الشلاحي» في تصفيات آسيا المشتركة، حيث تعادل مع الأردن ذهابا وإيابا وتغلب على نيبال في المواجهتين، واحتل وقتها منتخبنا المركز الثاني في مجموعته خلف أستراليا لكنه لم يتمكن من بلوغ تصفيات كأس العالم النهائية.



وسيواجه الأزرق في افتتاح مبارياته منتخب اندونيسيا، ثم يلتقي نيبال على أن يختتم مبارياته بالمواجهة الأقوى مع المنتخب الأردني.



وستشهد التصفيات قيادة جديدة لمنتخبنا الوطني مع المدرب التشيكي فيتسلاف لافيكا الذي تعاقد معه اتحاد الكرة لمدة 4 أشهر على أن يكون قرار التجديد من عدمه بيد مجلس الإدارة الجديد الذي من المتوقع أن يتم انتخابه في مايو المقبل بعد اجراء عدد من التعديلات على النظام الأساسي للاتحاد.



وضمت المجموعة الثانية كلا من فلسطين والفلبين واليمن ومنغوليا التي تستضيف المباريات، ويلعب منتخب البحرين في المجموعة الخامسة بمواجهة تركمانستان وبنغلادش وماليزيا المضيفة.



وجاءت المجموعة الثالثة قوية بعدما ضمت أوزبكستان وتايلند والمالديف وسريلانكا، على أن تقام مبارياتها في أوزبكستان.



ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى جانب أفضل خمسة منتخبات تحصل على المركز الثاني.



ويتنافس في الدور النهائي 24 منتخبا موزعة على ست مجموعات، على أن تقام المباريات خلال شهر يونيو المقبل من ثلاث جولات (أي لا إياب) في 8 و11 و14 منه.



ومن بين 24 منتخبا، هناك ستة لم يسبق لها الوصول للنهائيات، في حين تأمل كل من هونغ كونغ وكمبوديا في العودة للبطولة القارية بعد غياب دام أكثر من نصف قرن.