هادي العنزي



تصدر فريق أكاديمية يوفنتوس قمة ترتيب دوري كرة قدم الشابات بـ 9 نقاط، بعدما تغلب على فريق نادي سلوى الصباح 3-0 في المواجهة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ5، مساء أمس الأول على ملعب عبدالرحمن البكر باتحاد الكرة، كما سجلت شابات التضامن أول فوز لهن في البطولة بتغلبهن على الاتحاد الرياضي المدرسي والتعليم العالي 2-1، وفي ثالث المواجهات تعادل فريق أكاديمية الخليج مع نادي الفتاة 1-1. وشهد ختام القسم الأول للدوري تراجع «الاتحاد المدرسي» إلى المركز الثالث بـ7 نقاط، فيما حل فريق فتيات العيون في المركز الثاني بـ8 نقاط، وفريق نادي سلوى الصباح بالمركز الرابع (6 نقاط)، بفارق الأهداف عن أكاديمية الخليج الخامس، بينما رفعت لاعبات التضامن رصيدهن إلى 4 نقاط في المركز السادس والأخير.