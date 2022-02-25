هادي العنزي



يغادر مساء اليوم وفد منتخبنا الوطني لكرة قدم الصالات للسيدات إلى العاصمة الكرواتية زغرب للدخول في معسكر تدريبي يمتد 16 يوما، على أن يخوض خلاله أزرق السيدات 4 مباريات ودية مع أفضل الفرق الكرواتية، تحضيرا للمشاركة في دورة الألعاب الرياضية الخليجية الثالثة التي تستضيفها الكويت 15 مايو المقبل، وبطولة دول غرب آسيا المزمع إقامتها في المملكة العربية السعودية يونيو المقبل.



ويرأس وفد أزرق السيدات عضو اللجنة النسائية في اتحاد الكرة فرح بودي، ويضم الوفد ابتسام عبدالحميد مديرة للمنتخب، والجهاز الفني بقيادة المدربة الإيرانية شهرزاد مظفر، ودلال الرويشد أخصائية إعادة التأهيل، وبدر الشطي مدرب اللياقة.