ثامر السليم



احتفلت مؤسسة الموانئ امس بالعيد الوطني وذكرى يوم التحرير بتنظيم عرض بحري في ميناء الشويخ، بحضور قيادات المؤسسة يترأسهم مدير مؤسسة الموانئ بالتكليف الكابتن بدر العنزي وبحضور مدير ادارة محطة الحاويات ومدير ادارة العمليات البحرية في الميناء وعدد من المديرين والقيادات في المؤسسة.



في البداية، قال مدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية بالتكليف الكابتن بدر العنزي: بالأصالة عن نفسي وجميع العاملين في مؤسسة الموانئ الكويتية، أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وإلى سمو ولي العهد الأمين الشيخ مشعل الأحمد والى سمو رئيس الوزراء والى وزير التجارة وللشعب الكويتي بمناسبة يوم التحرير وعيد الاستقلال، سائلا الله عز وجل ان يديم نعمة الامن والأمان ويجعل أيامنا كلها أفراحا وأعيادا.



وتابع قائلا: كل الشكر والتقدير لكل كوادرنا اللوجستية والبحرية والهندسية التي تعمل على مدار الساعة بنظام النوبات محققة كفاءة تشغيلية عالية للمرفق وموفرة موانئ آمنة، فلهم كل الشكر والتقدير على جهودهم وحرصهم، وهم محل فخر واعتزاز لدى إدارتكم.



وأكد العنزي ان «الموانئ» تعمل على مدار الساعة خلال الأعياد والاجازات لتوفر انسيابية في حركة الملاحة والسرعة في الشحن والتفريغ، مشيرا الى اننا نحرص في مثل هذه المناسبات من خلال القيادات العليا والإدارات المساندة والإدارات التشغيلية على زيارتهم في إداراتهم ومكاتبهم للاطلاع على مشاكلهم والمعوقات التي تواجههم وإيجاد الحلول ومعالجتها مما يشحذ الهمم ويرفع المعنويات ويزيد ارتباطه بمؤسسته بما يعود على كفاءة أداء الموظف.



من جهته، قال مدير ادارة محطة الحاويات في ميناء الشويخ جهاد الحساوي: بالأصالة عن جميع موظفي الموانئ نتقدم بالتهنئة الى أبناء الكويت حكومة وشعبا بأسمى آيات التبريكات بمناسبة العيد الوطني، سائلين المولى العلي القدير ان يحفظ الكويت من كل مكروه ويبقيها دار أمن ومحبة وسلام وسائر بلاد المسلمين وسائر بلاد العالم المحبة للسلام.



وأضاف ان طبيعة عملنا تتطلب العمل على مدار الساعة دون توقف سواء في الاجازات او الأعياد من اجل تفريغ وتحميل وتنزيل الحاويات للسفن التجارية من اجل تأمين احتياجات الدولة، لافتا الى تفريغ وتحميل 50 ألف حاوية في الشهر، وخلال العام الماضي 2021 بلغ إجمالي الحاويات الذي وصل وخرج 650 ألف حاوية والحركة على قدم وساق في الميناء.



من جانبه، قال مدير إدارة العمليات البحرية في ميناء الشويخ الكابتن خلف الرشيدي اننا حرصنا على المشاركة في أعيادنا الوطنية، مشيرا الى ان عملنا اليومي هو استقبال السفن ودخول وخروج البضائع وتفريغها وتسجيلها والافراجات لها، ونعمل على مدار الساعة سواء في الاجازات او الأعياد بكل طاقتنا حتى خلال جائحة «كورونا» كان العمل على قدم وساق ولم يتوقف مع حرصنا على تطبيق الاشتراطات الصحية حرصا على سلامة الجميع.



لقطات من الميناء



٭ شاركت 4 سفن بالاحتفال بإطلاق المياه وصافرات السفن بشكل متكرر تحية من قائديها للشعب الكويتي بمناسبة أفراح الأعياد الوطنية.



٭ استعدادات ممتازة وجاهزية كاملة في الميناء والعمل على قدم وساق على مدار الساعة.



٭ التنظيم والتنسيق بدا واضحا بين كل الإدارات والعمل على إنجاز كل الحاويات.



٭ العنصر النسائي كان حاضرا بقوة في الميناء حيث كان لهن دور بارز بجانب القيادات والمديرين.



باقة ورد وجهود مشكورة



باقة ورد لخالد المطيري من إدارة العلاقات العامة في مؤسسة الموانئ على حسن تعاونه، ومبادرته بتذليل كل العقبات أمام «الأنباء» وله نقول: «عساك عالقوة».