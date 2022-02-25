أكد المحامي أحمد البديح أهمية التلاحم الوطني ووحدة الصف بين جميع أبناء الكويت في مختلف الظروف والأوقات كما تجلى ذلك خلال فترة الاحتلال العراقي للكويت، حيث كان لوقوف الشعب الكويتي خلف قيادته الشرعية وتمسكه بحقوقه الوطنية وبسلامة ووحدة أراضي الكويت الدور الأبرز في الوصول إلى التحرير مع بروز الديبلوماسية الناجحة ووقوف الدول العربية الشقيقة ودول العالم الصديقة إلى جانب الحق الكويتي وفي المقدمة المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربية الشقيقة.

وتوجه البديح بمناسبة الاحتفال بالأعياد الوطنية بالتهنئة والمباركة إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الحمد وإلى سمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد وإلى جميع أبناء الكويت، مشيرا إلى أن حكمة القيادة السياسية في الكويت قد جنبتنا الكثير من الأزمات والكوارث التي تعصف بالمنطقة والعالم، كما كانت للديبلوماسية الكويتية دورها المميز والثابت في السعي لحل الأزمات والخلافات بين الأشقاء والأصدقاء بالحوار البناء والإيجابي.



ودعا البديح الجميع بمناسبة الاحتفال بعيد الاستقلال الـ61 وعيد التحرير الـ31 للعمل الجاد من أجل الكويت ونبذ الخلافات وكل ما من شأنه تعطيل مسيرة التنمية في البلاد التي نتمنى أن تسير بوتيرة متسارعة لتحقيق آمال شعبنا في جميع المجالات العلمية والصحية والتربوية والاقتصادية والاجتماعية، وأن نشهد نهضة كبيرة في ظل قيادتنا الحكيمة مع الاستفادة المثلى من إمكانات الكويت البشرية والمادية ومن جهود أبنائها المخلصين، سائلا المولى عز وجل أن يحفظ الكويت وقيادتها وشعبها من أي مكروه، وأن تبقى دار أمن وأمان تحت راية صاحب السمو الأمير وسمو ولي عهده الأمين.