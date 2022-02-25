يتقدم نائب رئيس المكتب التنفيذي لمجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة محمد خالد الياسين بالتهنئة إلى قيادتنا السياسية، ممثلة بصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الأمين الشيخ مشعل الأحمد، حفظهما الله ورعاهما، وإلى جميع أبناء الشعب الكويتي المخلص ولكل مقيم على هذه الأرض الطيبة، بمناسبة العيد الوطني الـ 61 وذكرى التحرير الـ 31.

وأكد الياسين أن شعب الكويت ضرب للمجتمع الدولي‮ ‬بأسره أعظم الأمثلة في‮ ‬التضحية والفداء، ‮وفي الوقوف صفا واحدا خلف القيادة الرشيدة.

وأشاد الياسين بمواقف الكويت في دعم الشباب العربي وحرصها على احتضان الفعاليات الهادفة التي ترسخ التعاون المشترك لتمكين الشباب العربي في جميع المجالات والنهوض بمستوياتهم ليكونوا أكثر عطاء في مجتمعاتهم وبمختلف المجالات خصوصا التنموية منها.