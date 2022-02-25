بمناسبة الأعياد الوطنية (الذكرى الـ 61 لاستقلال الكويت والذكرى الـ 31 للتحرير)، هنأ عميد عائلة الروضان، روضان الروضان، الشعب الكويتي رافعا لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ولسمو ولي عهده الشيخ مشعل الأحمد خالص الأمنيات والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة، قائلا «إن هذه الذكرى العزيزة إنما هي تذكير بأمجاد وإنجازات شعب الكويت الطموح في ظل قيادته الحكيمة والذي سطر أعظم قصص الكفاح والنجاح والصبر والإخلاص في سبيل نهضة الوطن وتميزه بما يواكب العصر، فالكويت هي الوطن والوجود وليس لنا من سبيل للنهوض بها إلا العمل بروح الفريق الواحد والأسرة المترابطة والمتحابة التي تحرص كل الحرص على التضحية والتفاني في خدمة الوطن ورقيه، نابذة كل خلاف يهدد دعائم وحدتنا الوطنية ويصرفنا عن مسيرة نهضتنا المباركة».

وأكد الروضان فخره واعتزازه بالقيادة الحكيمة لصاحب السمو ولسمو ولي عهده وللحكومة برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد وبوفاء شعب الكويت العظيم والتفافه حول هذه القيادة لتمضي بسفينة البلاد نحو شاطئ الأمان والاستقرار والازدهار الذي تحقق بسبب تمسك شعب الكويت قيادة وحكومة بالثوابت التي توارثها الآباء والأبناء ممن سبقونا على الدرب في محبة الكويت وبنائها والإخلاص لها، فقد كانوا يدا واحدة وقلبا واحدا متعاضدين في السراء والضراء لصالح الوطن ورفعته وها نحن بفضل الله تعالى نسعى جاهدين مستمدين منه العون والسداد لإكمال مسيرة الأجداد والسير على خطاهم الخيرة لتحقيق كل ما ننشده للوطن العزيز.