ندى ابو نصر

تزامناً مع الاحتفالات بالأعياد الوطنية، أعلنت جمعية الهلال الأحمر أمس بدء حملة لتوزيع المساعدات الغذائية والهدايا على الأطفال والأسر المحتاجة.



وأكد المدير العام لجمعية الهلال الأحمر عبدالرحمن العون في تصريح صحافي عقب توزيع مساعدات غذائية متنوعة وهدايا على الأسر المحتاجة بمناسبة العيد الوطني وعيد التحرير أن الجمعية تعمل على تكثيف جهودها لمساندة الأسر المحتاجة داخل الكويت بهدف رسم البسمة على وجوه الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى والأرامل في كل المناسبات.



وقال إن هذا العمل الإنساني المتزامن مع الأعياد الوطنية يندرج ضمن المشاريع الخيرية التي تقوم بها الجمعية على نطاق واسع لمساعدة المحتاجين في البلاد، وتولي أهمية كبيرة لتوزيع المساعدات محليا إلى جانب المساعدات الكبيرة التي تقدمها خارج الكويت على مدار العام، مبينا توزيع المساعدات وهدايا الأطفال على 150 أسرة محتاجة في الكويت.



وأضاف: بهجتنا بالأعياد الوطنية لا حدود لها وهي فرصة لإسعاد الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم، موضحا أن الجمعية تهتم بشكل خاص بشريحة الأرامل والأيتام وتقديم كل أشكال المساعدات وإعانتهم على تحمل ظروفهم المعيشية عبر سلسلة من المشاريع والبرامج المختلفة على الساحة المحلية، كما تستقبل الجمعية جميع الصدقات والزكاة من المواطنين والمقيمين لتوزيعها على الفقراء والمحتاجين.