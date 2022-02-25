بيروت ـ عمر حبنجر



استأثرت الانتخابات النيابية اللبنانية بالاهتمامات، على الرغم من تدني الترشيحات الرسمية التي تنتهي بموعدها في منتصف مارس، وقد اقتصر عدد المرشحين رسميا على 12 مرشحا ومرشحة، ومرد ذلك إلى الشكوك المواكبة لإجراء العملية الانتخابية فضلا عن تعقيدات التحالفات وهوية تشكيل اللوائح بين مرشحين متعددي الاتجاهات، ودخول المغتربين على الخط بحجمهم الكبير، مقابل ضعف نسبة الإقبال المحلي على الاقتراع في غياب المغريات السياسية وحتى المادية.



والاتحاد الأوروبي هو الأكثر حماسة للانتخابات في لبنان، وقد تبلغت الحكومة اللبنانية من مفوض الشؤون الخارجية في الاتحاد جوزف بوريل عن إيفاء نحو 80 خبيرا ومراقبا انتخابيا إلى بيروت برئاسة جورجي هيلغيني، لتوزيعهم على مراكز الاقتراع في عموم المناطق، وسيتولى بعضهم عملية تصويت المغتربين حيث هم لتأمين انتخابات نزيهة وشفافة.



الرئيس السابق للحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة زار دار الفتوى أمس، والتقى المفتي الشيخ عبداللطيف دريان وعرض له خلفية موقفه من الانتخابات، وخلاصته عدم جواز مقاطعة الانتخابات مهما كانت الأسباب والذرائع، ثم جدد من دار الفتوى ما أعلنه في مؤتمره الصحافي ودعوته اللبنانيين والمسلمين، خصوصا أهل السنة والجماعة، للمشاركة بالانتخابات المقبلة.



وسئل السنيورة: هل من خلاف بينك وبين الرئيس سعد الحريري وانك تحاول ملء الفراغ؟ فأجاب: ليس هناك من خلاف مع سعد الحريري على الإطلاق، أما موضوع الحلول محل سعد الحريري فلقد ذكرت ذلك بكلام شديد الوضوح، أنا لست هنا من أجل أن أحل محله، لا أحد يحل مكانه: وأضاف: ان مكان ومكانة سعد الحريري كبيرة، وعندما يتخذ قرار العودة إلى لبنان فإن مكانه ومكانته محفوظتان وليس هناك أي عملية وراثة فهو موجود ومستمر، وبإمكانه متى أراد العودة إلى لبنان، وأن يمارس العمل السياسي، فإننا سنكون إلى جانبه ومعه، فهل هناك أوضح من ذلك بالعربي؟



وسئل السنيورة عما إذا كان سيرشح نفسه للانتخابات، فأجاب: كما قلت امس الأول أنا: لماذا الاستعجال؟ على ماذا الاستعجال؟ وبالتالي دعوا العالم تروق وتستنى، وإذا كان هناك أحد قلق من ترشحي فدعوه يزداد قلقه، مش مشكلة، هذا موضوع جدي أقوم بدراسته، وبالتالي هذا الأمر أنا أعمل على ساعتي، وليس على ساعة غيري، فبالتالي خلي غيري قلقان، يبقى قلقان.



وأشرك السنيورة معه الرئيسين نجيب ميقاتي وتمام سلام، ولم ينف التحالف مع القوات اللبنانية، لأن الوقت ليس وقت الغرق في وحول الخلافات.



وكي لا يتهم بمخالفة قرار الحريري أو باستعمال وراثة الحريرية السياسية، أوحى السنيورة الصيداوي بأنه رافعة لأهل السنة، وأنه لا يتعامل مع تركة، ولا يعمل بالشخصي، بل بالتنسيق مع عضوين في نادي رؤساء الحكومات نجيب ميقاتي الطرابلسي وتمام سلام البيروتي، ويكون بذلك ربط المثلث السني بحزام نجاة.



غير أن أحد نواب بيروت الحاليين، وردا على سؤال حول رأيه بمواقف السنيورة، أجاب بعد أن اشترط عدم ذكر اسمه بقوله: حصر إرث.



لكن نائبا بارزا من تيار المستقبل خالف وجهة نظر رئيس التيار سعد الحريري، ونقل عنه لـ «الأنباء» انه بمعزل عن ظروف عزوف الرئيس الحريري، علينا الاشتراك بالانتخابات، لأنه لا يجوز ترك العاصمتين بيروت وطرابلس لسرايا المقاومة التابعة لحزب الله، والأحباش في بيروت، ولفيصل كرامي في طرابلس.



على صعيد الجبل، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط اعلن عن ترشيح راجي السعد للمقعد الماروني في دائرة عاليه ـ الشوف، مؤكدا على الدور الوطني لدار «المختارة».