قتل 6 مقاتلين على الأقل بينهم جنود سوريون جراء قصف إسرائيلي استهدف في وقت مبكر أمس مواقع قرب العاصمة السورية دمشق، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، في هجوم هو الرابع من نوعه خلال الشهر الجاري.



وأفاد المرصد عن قصف إسرائيلي صاروخي استهدف مواقع ومستودعات في محيط مطار دمشق الدولي. كما طال منظومة دفاع جوي ضمن المنطقة الممتدة بين الكسوة والسيدة زينب جنوب دمشق. وتسبب القصف وفق المرصد في مقتل ستة أشخاص، هم جنديان وأربعة مقاتلين موالين لإيران. وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) نقلت في وقت سابق عن مصدر عسكري سوري مقتل 3 جنود جراء تنفيذ «العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال بحيرة طبريا مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق». من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد أن التنسيق السوري - الروسي إستراتيجي ومستمر، وستظهر نتائجه على مختلف المجالات، مشددا على أن المعركة التي تخوضها سورية وروسيا من أجل الأمن والاستقرار مستمرة. وفي مقابلة مع الإعلام الرسمي، اعتبر المقداد أن زيارة وزير الدفاع الروسي إلى دمشق سيرغي شويغو كانت مهمة جدا، لأنها جاءت في قلب التطورات الجارية، مبينا أن الرسالة التي أتى بها وزير الدفاع الروسي هي أن روسيا قوية بما فيه الكفاية لكي يغادرها وزير الدفاع في اللحظات الدقيقة والحساسة، والرسالة الثانية هو أنه يأتي لسورية ليوجه رسالة منها بأن روسيا قوية وسورية قوية، والمعركة التي يخوضها البلدان من أجل الأمن والاستقرار في كل أنحاء العالم هي معركة واحدة.