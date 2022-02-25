أدت التطورات الدولية المتفاقمة الى قفزة قياسية في اسعار النفط تجاوزت 8%.



وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أبريل 8.5% إلى 105.3 للبرميل للمرة الأولى منذ 2014، فيما صعدت العقود الآجلة للخام الأميركي نايمكس تسليم أبريل 8% أيضا إلى 100.1 دولار للبرميل.



وعلى صعيد أسعار الغاز، فقد شهدت أيضا قفزة كبيرة تخطت 41%، حيث ارتفعت العقود الآجلة القياسية الهولندية بما يصل إلى 41% وهو صعود لليوم الرابع على التوالي، فيما صعدت عقود الطاقة تسليم مارس في ألمانيا بنسبة 31%.



من جانبه، قال كبير اقتصاديي الطاقة في ABN Amro Bank NV هانز فان كليف «ستعتمد الصورة الأكبر بقوة على كيفية استجابة أوروبا والولايات المتحدة، وهل ستفرض عقوبات على قطاع النفط والغاز الروسي أم لا؟»، وأضاف: «إذا نجا القطاع، فقد يفقد الانتعاش زخمه قريبا».



الروبل والعملات العالمية



وفي ظل اشتعال الصراع بين روسيا وأوكرانيا، فقد تراجع الروبل الروسي إلى مستوى متدن على نحو قياسي خلال تعاملات أمس، وهوى اليورو إلى أقل مستوى في عدة أعوام مقابل الفرنك السويسري، في حين قفز الين الياباني بعد هجوم لقوات روسية على أوكرانيا مطلقة صواريخ على عدة مدن فضلا عن إنزال قوات على ساحل البلاد الجنوبي.



وعزف المستثمرون عن العملة الروسية وأقبلوا على عملات الملاذ الآمن، كما تراجعت العملات المحفوفة بالمخاطر التي تتأثر بمعنويات المستثمرين مثل الدولار الأسترالي، لتزيد التقلبات في أسواق النقد الأجنبي.



وانخفض الروبل إلى 89.98 مقابل الدولار، وارتفع الدولار 7% مقابل الروبل في أحدث تداول وسط تراكم ضغوط البيع مع فتح الأسواق الأوروبية، وانخفض اليورو 0.84% إلى 1.1209 دولار أميركي وهو أقل مستوى منذ 31 يناير.



وصعد الفرنك السويسري إلى أعلى مستوياته منذ 2015 مقابل اليورو إلى 1.029 قبل أن يتراجع، وسجل اليورو في أحدث معاملاته انخفاضا بنسبة 0.3%، إلى 1.0352 دولار.



وارتفع الدولار الأميركي في بادئ الأمر وسجل مؤشره زيادة بنسبة 0.60%، إلى 96.762 لأول مرة منذ 31 يناير قبل أن يتخلى عن بعض مكاسبه.



ولم تكن تحركات الين الياباني كبيرة وارتفع في أحدث معاملاته 0.2%، إلى 114.74 مقابل الدولار، وانخفض الدولار الأسترالي 0.90%، إلى 0.7167 دولار ونزل الدولار النيوزيلندي 1%، إلى 0.6706 دولار.



الملاذات الآمنة



وفيما يخص الملاذات الآمنة، فقد قفز سعر الذهب الفوري خلال تعاملات أمس 2%، ليتداول عند 1942.1 دولارا للأونصة، وهو أعلى مستوى منذ أواخر عام 2020، حيث يتدفق المستثمرون على أصول الملاذ الآمن في ظل غرق أسواق الأسهم عالميا في المنطقة الحمراء.



وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.85% إلى 1945.8 دولارا للأوقية، وفي ظل ذلك، فقد سجلت أسعار الذهب زيادة بنسبة 8% منذ بداية الشهر الجاري حتى الآن، وهو في طريقه لتحقيق أكبر مكاسب شهرية له منذ يوليو 2020.

في المقابل، انخفضت عائدات السندات الأميركية، حيث ضخ المستثمرون أموالهم في سندات الخزانة، التي ينظر إليها أيضا على أنها أصول آمنة.