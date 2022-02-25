مخطئ من يعتقد أن عدم وجود دورية ستجعله يرتكب تجاوزات دون أن يُضبط ويعاقب



أمير زكي



أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء فراج الزعبي ان التعليمات الصادرة الى عموم قوة الأمن العام تضمنت التعامل بحزم مع السلوكيات التي من شأنها تعكير صفو الاحتفالات الوطنية مع الالتزام بسعة الصدر وتقديم المساعدات الإنسانية للمحتفلين بالأعياد الوطنية من مواطنين ومقيمين.



وقال اللواء الزعبي في تصريح خاص لـ «الأنباء»: في البداية أرفع الى مقام سيدي صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسيدي سمو ولي العهد الأمين الشيخ مشعل الأحمد والمواطنين والمقيمين أطيب التهاني والتبريكات وان يعيد هذه المناسبات الوطنية والكويت ترفل في ثوب العز وتنعم بأسباب الأمن والأمان.



وأضاف الزعبي: قطاع الأمن العام يعمل وفق خطة دقيقة لتوفير أقصى اجراءات الأمن للمحتفلين، لافتا إلى أن تعمد إيذاء الآخرين مرفوض ومجرم قانونا ولن يتم السماح به، مشيرا الى أن وزارة الداخلية تعلم ان هناك تشوقا للاحتفالات بعد ظروف اضطرارية، لذا ستعمل جاهدة على المساهمة في توفير الأجواء الاحتفالية والإشراف ومتابعة التجمعات دون تعسف بحيث لن تتم ملاحقة إلا من يتجاوزون على القانون وتصدر عنهم سلوكيات تلحق الضرر بهم وبغيرهم، مع التأكيد على تواجد القيادات الأمنية ميدانيا للإشراف ومتابعة الخطط على أرض الواقع.



وقال وكيل الوزارة المساعد: لن نتساهل مع مخالفات مرورية جسيمة وخطرة أو تعمد إيذاء الآخرين بإلقاء مواد أحيانا ما تكون حارقة على الغير، أما غير ذلك فلن نقف عائقا أمام الاحتفالات التي تنظم في طرقات تخضع للإشراف والتواجد الأمني، داعيا الى تجنب اعتلاء المركبات والخروج من المركبات وهي في وضعية الحركة لرش المياه أو ما شابه.



وأردف بالقول: ستتم تغطية أمنية للاحتفالات الوطنية في الخليج العربي ومناطق الشاليهات، داعيا أولياء الأمور الى متابعة أبنائهم بعدم السماح لأطفالهم بالنزول إلى الطريق العام، تجنبا لتعرضهم للمخاطر، والحرص على رسم الانطباع الأخلاقي والمظهر الحضاري للكويت وشعبها الكريم.



وشدد الوكيل المساعد على ضرورة تعاون الجميع مع رجال الأمن، حرصا على سلامتهم، مشيرا الى أن أجهزة وزارة الداخلية وما لها من خبرات تراكمية وضعت خطة متكاملة بالتنسيق بين كل الأجهزة الأمنية المعنية والتعاون مع الأجهزة المساندة والإدارة العامة للإطفاء وإدارة الطوارئ الطبية.



وأعرب عن تطلعه لأن يسعد المواطنون والمقيمون بالاحتفالات وتعم الفرحة، مشيرا إلى انه ستتم مراقبة ومتابعة كل الاحتفالات من غرفة عمليات وبالتالي مخطئ من يعتقد ان عدم وجود دورية أو رجال أمن في منطقة تشهد احتفالات سيكون مبررا لارتكاب تجاوز والإفلات من العقاب لأن كافة مناطق الاحتفالات متابعة أمنيا، مشيرا الى ان ضابطات وشرطيات سيشاركن مع اخوانهم من رجال الأمن في المهام المتعلقة بتأمين الاحتفالات والتصدي لأي تجاوزات.



وأوضح ان هناك خططا بموجبها ستتم فلترة المركبات المتوجهة الى مناطق الاحتفالات بحيث تصادر أي أدوات قد تستخدم في تعكير صفو الاحتفالات، ومن بين الآليات نقاط أمنية في أماكن بعينها.



وشدد اللواء فراج الزعبي على أهمية ألا تؤثر الاحتفالات على السيولة المرورية في المناطق التي تشهد فعاليات هذه الاحتفالات، وخاصة مناطق محافظتي العاصمة وحولي، حيث إنهما تشهدان العديد من تلك الفعاليات طوال أيام الاحتفالات وفي أوقات متفاوتة، مجددا دعوته الى ضرورة تعاون المواطنين والمقيمين مع رجال الأمن حتى يسعد الجميع بفعاليات الاحتفال ويكون التعبير عن الفرحة حضاريا وراقيا.