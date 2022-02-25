أسامة دياب



أعلنت السفارة النمساوية لدى البلاد، انه يمكن للمسافرين القادمين من الكويت والبحرين دخول النمسا إذا كان لديهم تأشيرة صالحة ويمكنهم تقديم شهادة تطعيم تفيد بأنه تم التطعيم بالكامل أو يمكنهم إثبات التعافي من عدوى كوفيد لفترة لا تزيد على 180 يوما أو يمكنهم تقديم نتيجة اختبار سلبية لفحص سارس-كوفيد ولا يزيد عمره على 72 ساعة.



وأضافت السفارة في بيان حصلت «الأنباء» على نسخة منه، ان النمسا تقبل شهادات التطعيم برمز الاستجابة السريعة (QR) الصادرة عن وزارتي الصحة في الكويت ومملكة البحرين.



وقالت إنه في حال لم يتمكن المسافرون من تلبية هذه المتطلبات فيجب عليهم التسجيل إلكترونيا عبر الإنترنت على



(https://entry.ptc.gv.at) وتطبيق الحجر الصحي لمدة 10 أيام والذي قد يتم إنهاؤه في موعد ليس قبل اليوم الخامس بعد الدخول، وذلك عن طريق تقديم اختبار بيولوجي جزيئي سلبي (مثل PCR).

ولا يحتاج الأطفال دون سن 12 عاما لتقديم إثبات مثل شهادة التطعيم أو إثبات التعافي أو فحص PCR.