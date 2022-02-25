العتيبي: حركة سفر المغادرين والقادمين تسير بناء على الخطة الموضوعة ووفق الإجراءات الجديدة



عبدالله الراكان



بعد اعتماد مجلس الوزراء عطلة الاعياد الوطنية والتي تستمر 9 ايام، ومع تخفيف الاجراءات الاحترازية المتعبة نشطت حركة السفر خلال الاسبوع الماضي وارتفع عدد المغادرين من الكويت والقادمين اليها، ولرصد حركة المطار للتعرف على أعداد المسافرين ونسبهم ووجهاتهم وانطباعاتهم مع تخفيف القيود التي كانت مفروضة بسبب جائحة «كورونا»، فيما يلي التفاصيل:



في البداية، أكد مدير ادارة العمليات في الطيران المدني منصور الهاشمي لـ«الأنباء» ان اكثر الجهات التي شهدت نشاطا في حركة السفر من الكويت وإليها كانت دول مجلس التعاون ومصر وتركيا والنجف.



وبلغ عدد الركاب المسافرين في الفترة الممتدة من الاربعاء 24 الجاري حتى 5 مارس المقبل نحو 242.035 مسافرا، تأكيدا لما نشرته «الأنباء» على صفحتها الأولى في عدد الأحد الماضي 20 الجاري، بواقع 133.541 ألف مغادر وكان عدد الركاب القادمين في نفس الفترة الزمنية 108.494 آلاف قادم وعدد الرحلات المغادرة 1140 رحلة وعدد الرحلات القادمة 1141 رحلة.



وأضاف الهاشمي: إن الادارة العامة للطيران المدني وضعت خطة تشغيلية لإجازة الاعياد الوطنية وفق قرارات مجلس الوزراء في الاجراءات التشغيلية واجراءات السفر بالمغادرة والقدوم على حسب الاشتراطات والاجراءات المطلوبة وتوافقا مع القرارات المعممة مؤخرا من مجلس الوزراء، مشيرا الى ان النشاط مستمر وسعات السفر تتزايد يوما بعد يوم بما يوافق 33 رحلة اضافية على الجدول وحسب طلبات التشغيل وادارة النقل الجوي، وكل هذه الاجراءات تتم حسب خطة الطيران المدني بكل قطاعاتها والشركاء المعنيين ومقدمي الخدمات والجهات الرسمية في مطار الكويت الدول، مشيرا الى ان اعداد المسافرين في تزايد خاصة مع بداية العطلة الرسمية ونحن مستعدون لتقديم كافة التسهيلات.



استعداد وتعاون



بدوره، أكد نائب المدير العام لشؤون التخطيط والمشاريع والمتحدث الرسمي للإدارة العامة للطيران المدني م.سعد العتيبي استعداد الطيران المدني لعطلة الأعياد الوطنية خلال الأيام التسعة المقبلة بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية العاملة في مطار الكويت الدولي.



وأوضح العتيبي في تصريح خاص لـ«الأنباء» أن حركة السفر للمغادرين والقادمين تسير بناء على الخطة الموضوعة ووفق الإجراءات الجديدة التي اعتمدها مجلس الوزراء وتم تعميمها على جميع شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي.



هذا، والتقت «الأنباء» عددا من المسافرين لقضاء عطلة الاعياد الوطنية واختلفت وجهاتهم بين دمشق وشيراز والهند، حيث أكدوا ان الاجراءات المتبعة بالسفر تتم بشكل سهل وسلس بعد الاجراءات التي أصدرها مجلس الوزراء، حيث قال جمال السرحان انه سيقضي اجازة الاعياد الوطنية في سورية، مؤكدا ان الإجراءات المتبعة سهلة وتسير بشكل منتظم.



بدوره، أكد المواطن عبدالله عوض ان اجازة الاعياد الوطنية طويلة وسأقضيها في سورية، مشيرا الى ان الاجراءات المتبعة اصبحت أكثر سهولة خاصة في ظل التحصين حيث فقط تحتاج لشهادة تطعيم تقدمها للبلد الذي ستغادر إليه.



من جهته، أكد المواطن أحمد الهزيم انه سيقضي اجازة الاعياد الوطنية في سورية خاصة مع الاجراءات الجديدة، مشيرا الى انه سافر قبل شهرين وهناك فرق كبير بين الاجراءات الحالية والسابقة.



كذلك قال شاه الدين إنه سيقضي إجازة الاعياد الوطنية في شيراز، مؤكدا أنه قام بإجراء فحص pcr بسبب طلب إيران لهذا الفحص، مشيرا إلى ان الوضع اختلف عن السابق خاصة مع تخفيف الاجراءات.



من جانبه، قال محمد إنه سيقضي إجازة الأعياد الوطنية في الهند، وإن هناك سهولة في السفر خاصة مع تخفيف الاجراءات، موضحا ان تخفيف الاحترازات الصحية المتبعة أسهم بتسهيل حركة السفر بشكل أكبر.