عبدالكريم العبدالله



اعتمد وزير الصحة د.خالد السعيد قرارا وزاريا بتعيين رؤساء للهيئات الطبية في المستشفيات، وذلك للمرة الأولى.



وجاء في القرار ان رئيس الهيئة الطبية يقوم بالإشراف المباشر على الأقسام الطبية والأقسام المساندة في المستشفى، وتقييــــم كفـــاءة الأداء وتطبيق معايير الاعتماد والجودة في تلك الأقسام ووضع بروتوكولات العمل في تلك الأقسام بالتعاون مع المختصين في المستشفى وباقي قطاعات الوزارة.



وبين القرار اختصاصات رئيس الهيئة الطبية والتي تمثلت بتشكيل لجنة لتطوير العمل الفني وقياس مؤشر الرضا لدى متلقي الخدمة من المراجعين ووضع الحلول لتلافي الملاحظات الواردة من متلقي الخدمة، إضافة إلى تمثيل المستشفى في كافة اللجان الفنية المتعلقة بعمل رئيس الهيئة الطبية في وزارة الصحة.



كما يختص برفع تقارير دورية للإدارات المعنية في الوزارة عن سير العمل والعوائق واقتراح الحلول، ووضع برنامج للتدريب المستمر لجميع العاملين في الأقسام والتنسيق مع الإدارات المختصة في الوزارة لتنفيذها ورفع تقرير للجهات المختصة عن نتائج هذه البرامج والمشاركة مع القطاعات والإدارات المعنية بالوزارة بوضع التصور لتحسين بيئة العمل ورفع مستوى الرضا الوظيفي ومراجعة الكوادر الفنية والمالية والإدارية للعاملين.



كما يحل رئيس الهيئة الطبية محل مدير المستشفى حال تمتعه بالإجازة، كما يرفع رئيس الهيئة الطبية تقريرا دوريا بالتوصيات ونتائج الأعمال كل 3 أشهر لوكيل الوزارة لعرضها على وزير الصحة.



وحدد القرار الاحتياجات السنوية والمستمرة مــن القوى العاملة والتجهيزات واللوازم والمستهلكات والأدوية والتنسيــق مع كل الجهات المعنية بالوزارة لتوفير تلك المتطلبات حسب النظم واللوائح.



أسماء رؤساء الهيئات الطبية



فيما يلي أسماء رؤساء الهيئات الطبية بالمستشفيات الذين أصدر وزير الصحة قرارا بتسميتهم:



٭ د.إيمان العنيزي ـ مستشفى الصباح.



٭ د.موضي المطيري ـ مستشفى مبارك.



٭ د.أحمد الدوسري ـ مستشفى الفروانية.



٭ د.عبدالرحمن الشمري ـ مستشفى الجهراء.



٭ د.منال عيسى ـ مستشفى جابر.



٭ د.نيران النقيب ـ مستشفى العدان.



٭ د.منال الصراف ـ مستشفى ابن سينا.



٭ د.جاسم البراك ـ مركز الكويت لمكافحة السرطان.



٭ د.محمد الجارالله ـ مستشفى الأميري.



٭ د.جمال الفضلي ـ مستشفى الأمراض الصدرية.





اعتماد 5 مراكز صحية للتطعيم خلال العطلة



عبدالكريم العبدالله



اعتمدت وزارة الصحة 5 مراكز تطعيم في المناطق الصحية التي ستعمل خلال عطلة الأعياد الوطنية من 27 فبراير حتى 3 مارس وهي: مركز مساعد الصالح الصحي في منطقة العاصمة الصحية ـ مركز سلوى التخصصي بمنطقة حولي الصحية ـ مركز العمرية الصحية بمنطقة الفروانية الصحية ـ مركز المسايل الصحي بمنطقة الأحمدي الصحية ـ مركز النعيم الصحي بمنطقة الجهراء الصحية.