منحت بريطانيا ميدالية الشجاعة لكلب بوليسي تمت الاستعانة به في الكشف عن هواتف استخدمتها عناصر حركة طالبان لتنسيق هجماتهم في أفغانستان قبل عودتهم إلى السلطة.



وحصل الكلب «هيرتز»، وهو من نوع «جيرمان شورتهيرد» يبلغ من العمر 10 سنوات ومتقاعد حاليا، على الميدالية التكريمية الثلاثاء من جانب منظمة PDSA للرفق بالحيوان، وذلك تقديرا لمساعدته في حماية القوات البريطانية وقوات التحالف في أفغانستان عام 2013.



وكتبت PDSA في بيان أن «هيرتز» هو أول كلب في الجيش البريطاني تم تدريبه على اكتشاف معدات الاتصالات، بما في ذلك الهواتف المحمولة «التي تشكل تهديدا كبيرا على حياة» الجنود والمدنيين على حد سواء.

ورأى «هيرتز» النور في كرواتيا، وانضم إلى سلاح الجو الملكي عندما كان لايزال جروا وتم تدريبه على اكتشاف المعدات الإلكترونية، في البداية لصد محاولات التهريب في السجون.