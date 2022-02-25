تقام غدا، بطولة «العيد الوطني» للكارتينغ والتي تستمر حتى الأحد على حلبة «سرب» في الشويخ برعاية وحضور وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الشباب م.علي الموسى.



وكان نادي الكارتينغ قد حدد 26 فبراير لمنافسات المتسابقين من أعمار فوق 16 سنة للشباب والفتيات، فيما سيكون 27 الجاري للمتسابقين الناشئين من أعمار 8-12 عاما على أن يكون الحفل الختامي في السادسة مساء.



وخصص النادي عددا من الجوائز القيمة للمتسابقين بواقع 300 دينار للفائز الأول و200 دينار للثاني و150 دينارا للثالث إضافة الى جوائز من القطاع الخاص للفائزين والجمهور، مع إقامة الفعاليات الاحتفالية بمناسبة الأعياد الوطنية للكويت في اليوم الختامي للبطولة.



وتقدم رئيس مجلس إدارة نادي الكارتينغ د.حامد بوشهري، بالتهاني لصاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد بمناسبة احتفالات الكويت بالأعياد الوطنية وعيد التحرير، ومؤكدا اهتمام النادي باللعبة وسعيها الدؤوب للارتقاء بها واكتشاف المواهب الشابة.