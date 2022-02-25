تأهل لاعبو المنتخب الوطني للتجديف محمد السبتي وسعاد الفقعان وسفيتلانا تاتارينوفا للمشاركة في نهائيات بطولة العالم للتجديف داخل الصالات التي ستبدأ منافساتها اليوم الجمعة بمدينة هامبورغ الألمانية وينظمها الاتحاد الألماني للتجديف كبطولة افتراضية بمشاركة 66 دولة، حيث عمد الاتحاد الدولي للتجديف إلى تنظيم البطولة في الأماكن المغلقة بسبب ظروف جائحة COVID-19.



وقد عبر لاعبو المنتخب عن سعادتهم واعتزازهم بالتأهل الذي توافق زمنه مع احتفالات الكويت بأعيادها الوطنية ليكون للكويت وعلمهما حضورهما في هذه البطولة العالمية.