أكد مكتب الملست الإقليمي بقارة آسيا أن مشاركة 5 طلاب من وفد الكويت في أعمال المؤتمر العلمي للشباب «مستقبلنا في الفضاء» تحت إشراف وكالة الفضاء ناسا ومركز محمد بن راشد للفضاء، في إطار فعاليات الملتقى العلمي الآسيوي السادس بدبي والذي تنظمه منظمة الملست العالمية ويستضيفه نادي الإمارات العلمي بندوة العلوم والثقافة، تعزز ملكتهم للخروج بتوصيات شبابية تخص مستقبل الإنسان في الفضاء.



ولفت م.عدنان يوسف المير رئيس مكتب ملست آسيا الإقليمي لقارة آسيا ومقره الكويت إلى انعقاد الجمعية العمومية لمكتب ملست آسيا على هامش الملتقى، الجاري تنظيمه خلال الفترة من 20 - 26 من الشهر الجاري، وذلك لاستعراض تقرير لأهم الأنشطة التي تم تنظيمها من قبل المكتب وتقرير للأنشطة العلمية لدول آسيا وقت جائحة كورونا والتي كان معظمها افتراضيا، مشيرا الى انها مكنت الشباب من التواصل عن بعد في بحث مشاريعهم العلمية، كاشفا ان إندونيسيا قدمت ملف تنظيمها للملتقى العلمي الآسيوي السابع 2024 معلنا انه حظي بترحيب أعضاء الجمعية العمومية، مشيدا بدور دولة الإمارات الكبير في جمع شباب آسيا والعالم للعودة إلى الأنشطة حضوريا والمساهمة في تجاوز آثار أزمة كورونا.



وأوضح ان «وفد الكويت برئاسة الموجهة العامة للعلوم منى الأنصاري ومكون من 4 مشرفين و12 طالبا وطالبة، وبعض المشاريع الطلابية مثل الذكاء الاصطناعي تهدف إلى تحويل لغة الإشارة إلى جمل مقروءة والمعقم التكنولوجي ومشروع الأكوابونيك «نظام حديث لإنتاج الخضراوات والأسماك»، ومشروع ضبط وتتبع دخان السيارات إلكترونيا ومشروع السلم الكهربائي الآمن وقلم الرسام الذكي»، مضيفا «يشارك في الملتقى 41 وفدا من 31 دولة منها 16 دولة آسيوية، و7 دول أوروبية، و4 دول من أميركا اللاتينية، و3 دول من أفريقيا، بما مجموعه 400 مشارك من شباب أندية ومراكز العلوم يعرضون خلاله ابتكاراتهم وإبداعاتهم العلمية في مجالات العلوم المتنوعة مثل الإلكترونيات والفيزياء والذكاء الاصطناعي، ويضم الملتقى نخبة من العلماء الشباب من آسيا، وكل دول العالم، للمشاركة في الملتقى العلمي الآسيوي 2022 الذي يركز بشكل حصري على الإبداع العلمي للعلماء الشباب الطامحين من كل أنحاء العالم»، معلنا اختتام أعمال الملتقى العلمي الآسيوي السادس 2022 يوم الجمعة 25 الجاري.