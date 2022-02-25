أصدرت كامكو إنفست، شركة مالية إقليمية غير مصرفية تدير أصولا لصالح العملاء تعد من الأكبر حجما في المنطقة، تقريرا عن تفاعل الأسواق المالية أمس مع التطورات العسكرية بين روسيا وأوكرانيا وارتفاع أسعار النفط إلى مستويات فاقت 103 دولارات للبرميل.



أثر الوضع الجيوسياسي المتعلق بروسيا وأوكرانيا والأحداث التي وقعت أمس على الأسواق في جميع أنحاء العالم مما أدى إلى انخفاض حاد في التقييمات. من المتوقع أن ينخفض مؤشر أم أس سي آي العالمي للأسبوع الثالث على التوالي هذا الأسبوع، مع انخفاض أكثر حدة نسبيا مقارنة بالانخفاضات السابقة.



فقد انخفض المؤشر بنسبة 2.5% خلال الأيام الثلاثة الأولى من هذا الأسبوع، وكان مؤشر السوق الروسي هو السوق الأكثر تضررا حيث شهد انخفاضا وصل إلى 45% تقريبا وإجمالي خسائر القيمة السوقية بلغت 250 مليار دولار.



لكنه شهد تعافيا جزئيا خلال تعاملات الأمس. كما أدت الأخبار المتداولة عن احتمالية فرض عقوبات على روسيا إلى ارتفاع سعر خام برنت إلى أكثر من 103 دولارات للبرميل، حيث سيؤثر ذلك على أحد أكبر مصدري النفط والغاز في العالم.



بالإضافة إلى روسيا، شملت قائمة الأسواق الأكثر تراجعا أمس كل من ألمانيا والهند بانخفاض 4.8% و4.7% على التوالي، في حين انخفض مؤشر الأسواق الأوروبية بنسبة 3.9%. كما تم تداول عقود برنت الآجلة خلال أمس بارتفاع 8.5% عند مستويات وصلت إلى 105.1 دولارات للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2014.



أداء الأسواق الخليجية



يعكس أداء أسواق دول مجلس التعاون الخليجي أيضا التأثير للجغرافيا السياسية لروسيا وأوكرانيا، ومع ذلك، فقد عوض ارتفاع أسعار النفط جزئيا التأثير الكلي. في الواقع، ارتفع إجمالي القيمة السوقية لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي السبع خلال أمس بمقدار 19.1 مليار دولار على خلفية مكاسب القيمة السوقية لشركات الطاقة. فقد سجلت المملكة العربية السعودية ارتفاعا في القيمة السوقية خلال أمس مدعوما بالأداء الإيجابي لأسهم الطاقة.



ومن حيث أداء القطاعات، ارتفعت القيمة السوقية لقطاع الطاقة بمقدار 42.3 مليار دولار، وكانت الرابح الوحيد خلال أمس. فيما انخفض إجمالي القيمة السوقية للقطاعات الأخرى بمبلغ 23.2 مليار دولار. وسجلت البنوك أكبر انخفاضا في القيمة السوقية عند 8.7 مليارات دولار أو 1.3% بينما كان مؤشر السلع الاستهلاكية المعمرة هو الأسوأ أداء حيث انخفض بنسبة 4.6%.



استطلاع آراء المستثمرين



قامت كامكو إنفست باستطلاع آراء المستثمرين عبر منصة تويتر عن تقييمهم لردة فعل أسواق الأسهم الخليجية أمس في ظل التطورات العسكرية بين روسيا وأوكرانيا وارتفاع أسعار النفط إلى مستويات فاقت 103 دولارات للبرميل.



وخلال الساعات الأربع الأولى من بدء عملية الاستطلاع، شارك أكثر من ألفي مستثمر ومهتم بشؤون الأسواق المالية من دول مجلس التعاون الخليجي بآرائهم. وبنتائج أولية، رأى أغلبية المشاركين (51%) ان ردة فعل أسواق الأسهم الخليجية كانت متوقعة في حين رأى 28% منهم أن ردة الفعل كانت مبالغ فيها مما يؤشر إلى احتمالية عودة الأسواق إلى الارتفاع.



ورأى 21% من المستطلع آراءهم أن ما شهدته الأسواق الخليجية كان أقل من المتوقع وخاصة إذا ما تم مقارنته بما شهدته الأسواق العالمية وبالأخص الأسواق الآسيوية والأوروبية والعقود الآجلة للأسواق الأميركية.