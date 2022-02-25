أشاد وزير الإعلام البحريني علي الرميحي بما تشهده الكويت من إنجازات تنموية وحضارية شاملة ونجاحاتها على مدى العقود الـ 6 الماضية بفضل حكمة قيادتها وتلاحم شعبها وإسهاماتها المستنيرة في إرساء قيم التسامح والسلام الإقليمي والدولي ودعم العمل الإنساني.



ورفع وزير الإعلام البحريني في تصريح صحافي لـ «كونا» أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وإلى الحكومة الكويتية وجميع أبناء الشعب الكويتي بمناسبة الاحتفاء بالعيد الوطني الـ 61 ويوم التحرير الـ 31.



وأشاد بما تشهده الكويت من إنجازات تنموية وحضارية شاملة ونجاحاتها على مدى العقود الـ 6 الماضية بفضل حكمة قيادتها وتلاحم شعبها في تعزيز تقدمها الاقتصادي والديمقراطي والإعلامي والثقافي والفني ودعمها لقوة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتماسكه وحرصها على وحدة الصف العربي وإسهاماتها المستنيرة في إرساء قيم التسامح والسلام الإقليمي والدولي ودعم العمل الإنساني.



وأعرب عن اعتزاز بلاده بقيادة العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خلفية بالروابط الأخوية التاريخية الوطيدة والمتميزة مع الكويت وما تشهده من تقدم ونماء على أسس راسخة من المحبة والاحترام المتبادل في ظل وحدة الدين واللغة والعادات والتقاليد وصلات النسب ووشائج القربى والمصير المشترك والحرص على توثيق التكامل التاريخي والاستراتيجي وتعزيز الأمن الإقليمي والدولي لما فيه خير وسلام شعوب المنطقة.



وقال إن «أعياد الكويت الوطنية ذات مكانة خاصة في نفوس الشعب البحريني على تعاقب الأجيال»، معربا عن فخره وسعادته بتناول الإعلام البحريني في برامجه وقنواته التلفزيونية والإذاعية ومنصاته الرقمية لمشاعر البهجة والاعتزاز بهذه المناسبة الغالية تجسيدا لروح الود والأخوة الصادقة بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين وتقديرا للوقفات «الكويتية المشرفة» إلى جانب المملكة وأشقائها.



وأعرب وزير الإعلام البحريني عن تمنياته للكويت وشعبها الوفي دوام الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار في ظل قيادتها الحكيمة.