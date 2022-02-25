اشاد سفير اوكرانيا لدى الكويت د.اوليكساندر بالانوتسا بموقف الكويت تجاه التأكيد على احترام سيادة واستقلال اوكرانيا ورفض استخدام القوة في العلاقات بين الدول.

وقال السفير بالانوتسا انه التقى يوم 24 فبراير 2022 مع وزير خارجية الكويت الشيخ د.أحمد ناصر المحمد الصباح لإيصال رسالة حول الوضع المتوتر في أوكرانيا الناجم عن الغزو ​​العسكري الروسي لبلاده، مشيرا الى ان وزير الخارجية الكويتي ، عبر عن رفضه القاطع لاستخدام القوة والتهديدات باستخدام القوة في العلاقات بين الدول، وشدد على ضرورة احترام استقلال وسيادة أوكرانيا، وأكد دعمه الكامل لكافة الجهود الدولية الهادفة إلى وقف التصعيد، وتسوية الخلافات الدولية بالطرق السلمية.