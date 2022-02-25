احتجزت النيابة العامة وافدا عربيا على خلفية الاشتباه في الاعتداء العنيف على وافدة آسيوية «عاملة منزلية» وهتك عرضها بأن سكب الماء الحار على جسدها فطالت أماكن العفة، الى جانب حجز جواز سفرها وعدم قيامه بإعطائها راتبها بشكل دوري.



وكان مواطن وخلال سيره في إحدى مناطق محافظة مبارك الكبير ابلغ عمليات وزارة الداخلية عن مشاهدته سيدة تبدو آسيوية ملقاة على الأرض وانه يتوقع انها حاولت الهرب من علو فسقطت او قام مجهول بدهسها، وعلى الفور انتقل رجال الامن والإسعاف وتم نقل الوافدة الى العلاج في مستشفي العدان.



وأضاف المصدر: جرى تحديد هوية الوافدة وفتح رجال المباحث تحقيقا مع كفيل الوافدة، حيث قال ان العاملة حاولت الهرب فألقت بنفسها من علو فيما قال مقربون من الوافدة انها لم تلق بنفسها وان الإصابات اثر اعتداء ممتد لفترة طويلة وتعرضها للتعذيب وان الكفيل سكب الماء الحار عليها وضربها وقامت بالهرب ولكنها سقطت على مسافة من منزل الكفيل بفعل التعب الشديد.



هذا، واظهر التقرير الطبي ان الوافدة تعاني من ارتجاج في المخ واثار حروق وجروح وكدمات.



يشار الى ان القضية تم تصنيفها كجناية في احد مخافر محافظة مبارك الكبير، فيما لم يتم الاستماع إلى أقوال الوافدة لمنع الزيارة عنها نظرا لحالتها الصحية.