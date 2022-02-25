أسامة دياب

عبرت سفارتنا لدى بغداد عن استنكارها ورفضها القاطع للتغريدات المسيئة التي صدرت عن رجل الدين العراقي المدعو اياد جمال الدين التي أساء فيها عبر موقعه على وسائل التواصل الاجتماعي إلى الكويت ورموزها وقيادتها وشعبها وحملت عبارات مرفوضة ومستهجنة ومردود عليها.

وقالت السفارة في بيان تلقته «كونا» اليوم الجمعة إنه في الوقت الذي تعبر فيه السفارة عن استيائها البالغ لمثل هذه التصرفات التي تهدف للنيل من العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين، فإنها تدعو السلطات العراقية المعنية إلى لجم هذه الأصوات النشاز باتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها.