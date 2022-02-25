وقعت الكويت والوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الجمعة مذكرتي تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات البحث والتدريب المتعلقة بالتكنولوجيا النووية.

وتشمل المذكرتان مختبر المعايرة الثانوية التابع لإدارة الحماية من الإشعاع ومركز الطب النووي والفيزياء الطبية لدى مركز الكويت لمكافحة السرطان.

ووقع مذكرتي التفاهم من الجانب الكويتي مدير معهد الكويت للاختصاصات الطبية د.فواز الرفاعي ومن جانب الوكالة رئيس مجموعة آراسيا (مجموعة الدول العربية الموجودة في آسيا) بلال النصولي.

حضر حفل توقيع المذكرتين الذي جرى بمقر الوكالة في ڤيينا سفيرنا لدى النمسا وممثلها الدائم لدى المنظمات الدولية في ڤيينا صادق معرفي ورئيس دائرة التعاون الفني في الوكالة هوا ليو.

وأشاد السفير معرفي في تصريح لـ «كونا» بهذه المناسبة بمستوى التعاون القائم بين الكويت والوكالة الدولية للطاقة الذرية في جميع المجالات وبينها البحث والتطوير والتدريب المتعلق بالتكنولوجيا النووية.

واعتبر اختيار مختبر المعايرة الثانوية التابع لإدارة الحماية من الإشعاع ووزارة الصحة «ليكون من المراكز الإقليمية المتميزة» أنه «يعد دليلا على ما يتميز به المختبر من قدرات بشرية وتجهيزات ومعدات يمكنها أن تقدم خدمات فنية للدول الأعضاء ضمن مجموعة آراسيا».

وأكد معرفي أهمية هذا التعاون العلمي بين الكويت والوكالة الذي يهدف إلى زيادة مستوى تنسيق الخبرات وبما يدعم برنامج التعاون التقني مع الوكالة ضمن اتفاقية «آراسيا» لعام 2002.

وأضاف أنه يعزز كذلك التعاون النشط بين بلدان مجموعة «آراسيا» الذي من شأنه أن يوفر التدريب والاستشارات ومختلف الخدمات ذات الصلة دون أن يحمل الدول المستضيفة أي التزامات أو مسؤوليات إضافية، موضحا أن هذا الاتفاق الجديد الذي يتزامن مع احتفالات الكويت بأعيادها الوطنية يعتبر امتدادا على المدى المتوسط للاتجاهات الاستراتيجية لبرنامج «آراسيا» وللأهداف المراد تحقيقها في مجال البحث والتطوير المبرم مع مجموعة «آراسيا» حتى عام 2027.

وذكر معرفي أن الاستراتيجية متوسطة المدى تتضمن مبادئ لتحسين إدارة البرامج وتعزيز كفاءة وفعالية تنفيذها وضمان استدامة الاتفاق على المدى الطويل.

يذكر أن مجموعة «آراسيا»، أي الدول العربية الموجودة في آسيا، كانت قد وقعت على اتفاق التعاون للبحث والتنمية والتدريب في ما يتعلق بالعلوم والتكنولوجيا النووية من خلال المشاريع الإقليمية التي تمولها الوكالة الذرية والتي دخلت حيز التنفيذ في 29 يوليو 2002.

وتشارك الكويت اليوم الجمعة في الاجتماع الذي تنظمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمشاركة الدول العربية الموجودة جغرافيا في قارة آسيا والموقعة على معاهدة التعاون الإقليمي وهي: الكويت والمملكة العربية السعودية والأردن والإمارات وسورية والعراق وقطر وعمان ولبنان واليمن.

ويشارك «بفعالية متميزة» وفد من وزارة الصحة الكويتية يضم مدير معهد الكويت للاختصاصات الطبية د.فواز الرفاعي ومدير إدارة العلاقات الصحية الدولية رحاب الوطيان إلى جانب إلهام الفارس من إدارة الوقاية من الإشعاع بالإضافة إلى أخصائي إشعاع عبدالله الصلال ود.نادر العوضي من معهد الكويت للأبحاث العلمية باعتباره ضابط الاتصال الوطني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وعضو مجلس إدارة مجموعة آسيا.