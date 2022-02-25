بيروت ـ منصور شعبان



اطلق امس مشروع «إعادة تأهيل المساكن في بيروت والنهوض بالصناعات الثقافية والابداعية» بالسراي الكبير بدعوة من البنك الدولي وبتمويل من «الصندوق الائتماني المخصص للبنان»، بحضور رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ومشاركة المدير الإقليمي للبنك الدولي في الشرق الأوسط ساروج كومار جاه وسفير الاتحاد الأوروبي رالف طراف.



ميقاتي الذي توجه بالشكر إلى أصدقاء لبنان من المانحين (كندا، الدانمارك، الاتحاد الأوروبي، فرنسا، المانيا، إيطاليا، النرويج، والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي) قال «هذان المشروعان اللذان يحملان عنوان «إعادة تأهيل مساكن في بيروت، ومشاريع التعافي الاجتماعي» سيدعمان إعادة تأهيل العديد من المباني المتضررة ذات القيمة التراثية، وتأمين الحاجات الملحة للمجموعات الأكثر ضعفا، كالمسنين، وذوي الحاجات الخاصة وغيرهم».



وتابع ميقاتي «يأتي هذا المشروع بعد ثلاثة أشهر من إطلاق المشروع الأول الذي موله الصندوق الائتماني ويتعلق بالأعمال التجارية والمخصص لمساعدة المؤسسات الصغيرة في بيروت التي تضررت نتيجة انفجار المرفأ.

وان كل هذه المشاريع تتلاءم والمبادئ التوجيهية لمشروع الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار الذي تلتزم فيه الحكومة. آمل أن يتحول هذا الصندوق نموذجا للتعاون مع كل شركائنا الدوليين الذين يدعموننا في معالجة الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للشعب اللبناني.

وأود ان أثني على الدور المهم للمجتمع المدني الذي يعمل على تطبيق هذه المشاريع الدقيقة، وستبقى هذه المنظمات مصدر قوة للبنان في ظل هذه الظروف التي يعانيها البلد».



وألقى ممثل البنك الدولي ساروج كومار جاه كلمة اعتبر فيها «أن الرد على انفجار مرفأ بيروت كان استثنائيا. وكانت كل الجهود التي قامت بها العديد من المؤسسات الإنسانية والدولية والجيش اللبناني والمجتمع المدني والمنظمات المحلية جديرة بالثناء».



واعتبر «أن الهدف من الصندوق الائتماني المخصص للبنان هو إعادة التأهيل، ومعالجة الثغرات المتبقية خلال المرحلة الإنسانية. وهذا المشروع تم تصميمه كمشروع مُلح وطارئ، إذ إنه بعد انفجار 4 أغسطس باتت الأمور المُلحة ضاغطة اكثر وولدت أزمات لايزال لبنان يعاني منها لغاية الآن».



وتابع «إن هذا المشروع تقوم به منظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية التي لديها خبرة كبيرة على الأرض في لبنان بالتعاون مع المعنيين، وان البنك الدولي ملتزم بمساعدة لبنان وهذا المشروع هو استمرارية للجهود الكبيرة التي يقوم بها».