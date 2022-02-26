في مناسبات الكويت الوطنية والذكرى 61 للاستقلال والذكرى 31 للتحرير، يتقدم مركز الكويت لتوثيق العمل الإنساني "فنار" بخالص التهاني والتبريكات لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح- حفظه الله ورعاه، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح- حفظه الله، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، وعموم شعب الكويت الكريم والمقيمين على أرضها الطيبة بهذه المناسبات الوطنية العزيزة على قلوب الجميع.



وقال رئيس المركز د. خالد يوسف الشطي إن مركز "فنار" لتوثيق العمل الإنساني يؤمن بدوره الوطني في نشر وترسيخ قيم الولاء والانتماء الوطني لدى أهل هذا البلد الطيب، ويحرص على المشاركة في الفعاليات والأنشطة الوطنية، ومن ضمنها دوره في توثيق العمل الإنساني لدولة الكويت المعروف عن شعبها حبهم للعمل الخيري منذ القدم، حيث قام المركز بإصدار مجموعة من الإصدارات الوثائقية المتميزة منها كتاب (حكام الكويت.. مآثر خيرية ومواقف إنسانية) والذي يوثق سيرة وأعمال حكام الكويت وجهودهم ومآثرهم الخيرية ومواقفهم الإنسانية، ودعمهم للعمل الخيري داخل الكويت وخارجها، منذ الحاكم الأول الشيخ صباح الأول الذي حكم الكويت عام 1718م، مرورا بباقي الحكام حتى يومنا هذا.



وأضاف الشطي ان هناك إصدارات أخرى بالتزامن مع المناسبات الوطنية في مقدمتها العدد ال16 من مجلة فنار الربع سنوية المتخصصة في توثيق العمل الإنساني، وكتاب (جهود اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية الكويتية في مواجهة جائحة كورونا)، وكتاب (جمعية التكافل لرعاية السجناء.. 20 عاما في خدمة السجناء الغارمين وأسرهم)، وكتاب (المسؤولية الاجتماعية في دولة الكويت.. التزام.. ريادة.. تميّز)، وكتاب (إصدارات الغزو والتحرير في مكتبة صالح المسباح).



وختاما أشاد الشطي بالدور الريادي لدولة الكويت في مجال العمل الإنساني كونها سباقة في العمل الخيري والإنساني، وصاحبة المبادرات العالمية في هذا الجانب، وهو ما تبين في الأعوام الأخيرة بزيادة حجم المساعدات والتبرعات التي تعكس حب الشعب الكويتي للعمل الخيري، داعيا العلي القدير أن يديم على وطننا الغالي نعمة الأمن والأمان، وأن يحفظه من كل مكروه في ظل قيادة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الأمين.