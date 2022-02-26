زوار المعرض يتزاحمون لاقتناء كتاب " تاريخ اليعاربة في عمان 1623م -1747 م"



تشارك "منشورات القاسمي" في معرض مسقط الدولي للكتاب في دورته ال ـ26 لعام 2022، بمركز عمان الدولي للمؤتمرات و المعارض والذي يقام خلال الفترة من 24 فبراير إلى 5 مارس 2022، حيث تقدم الدار نخبة جديدة من مؤلفات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الجديدة، لزوار المعرض، لتضيف للمكتبة الإماراتية والعربية منتجاً ومحتوى فكرياً غنياً بين السرد والتاريخ والفكر والحوار، ويزخر بالتنوع من الكتب والروائع، التي يقدمها سموه سنوياً، ويحرص على أن تكون حاضراً في معارض الكتب العربية .



وكان زوار المعرض قد توافدوا نحو جناح المنشورات في وقت مبكر من الافتتاح لاستغلال فرصة اقتناء احدث مؤلفات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي " تاريخ اليعاربة في عمان 1623م -1747 م" بعد أن قدمت المنشورات عرض خاص بالتخفيضات للكاتب للجمهور العماني خاصة وان الكتاب يبحث في قيام دولة اليعاربة في عام 1624م والذي شكلت تحولا واضحا في تاريخ عمان الحديث، إذا أن قيامها جاء في أعقاب سقوط دولة النباهة التي اتصفت في مراحلها الأخيرة بعدم الاستقرار السياسي والاجتماعي الذي كان سببا رئيسيا للتفكك والانقسام وانعدام العمل المشترك من اجل تحقيق الوحدة الوطنية. فكان من الضروري والأمر على هذا الحال أن تشهد عمان بداية مرحلة جديدة من الإصلاح السياسي والاجتماعي من اجل إعادة الوحدة وبناء الدولة.



فتهيا ذلك مع ظهور دولة اليعاربة التي امتد نفوذها إلى سواحل شرقي أفريقيا واستطاعت من خلاله أن تساهم في نشر الإسلام واللغة العربية في تلك المناطق. وعلى الرغم من ذلك فان قيام دولة اليعاربة تزامن مع وجود البرتغاليين على أراضي عمان وسواحلها، وان كانت هذه المرحلة قد بدأت تشهد تحولا اضعف النفوذ البرتغالي في المنطقة العربية بشكل عام وعمان بشكل خاص ، فقيام دولة

اليعاربة كقوة سياسية مؤثرة في طبيعة الأحداث السائدة آنذاك وقدرتها على المواجهة مع البرتغاليين. وكذلك منافسة الاستعمارية الأوروبية مثل الإنجليز والهولنديين الذين قاموا بتأسيس شركات اقتصادية استعمارية متنافسة، مثل شركة الهند الشرقية الإنجليزية 1600م، وشركة الهند الشرقية الهولندية في عام 1602م، وشركة الهند الشرقية الفرنسية 1664 ، ثم خضوع البرتغال للسيطرة الإسبانية خلال السنوات 1580-1640م.



كذلك ستقدم "منشورات القاسمي" المؤلفات التي تخص تاريخ عمان والشخصيات التي حكمت البلاد ، والعلاقات العمانية الإماراتية تاريخيا وحديثا ، وبأسعار مخفضة للإسهام باقتنائها والتعرف على هذا التاريخ الذي سعى من خلاله صاحب السمو أن يقدم قراءة تاريخية حديثة .



بالإضافة الى ذلك هناك ستعرض جميع مؤلفات الشيخ الدكتور سلطان القاسمي، ومنها روايته التاريخية " راس الامير مقرن"، وفيه يضيف الباحث والمؤرخ صاحب السمو حاكم الشارقة لموسوعته البحثية في تقصي أحداث التاريخ العربي والإسلامي للقارئ بلغة سردية سلسلة وشخصيات لعبت دوراً مهماً في تفاصيل هذا التاريخ عرباً وفرنجة، وكتاب "حكم قراقوش مباحث في حكم التاريخ"، وهي حكاية أخرى من السرد في عمق التاريخ حيث يأتي جديد المؤرخ الباحث بنموذج حكائي ممتع ليكشف القناع عن كثير من الزيف الذي أحاط بقراقوش الذي تناولته الألسن العربية بافتراء، وذكره المتحدثون بقصص الغواية والتندر والنيل منه مع أن شخصية قراقوش في صورتين صورة تاريخية صادقة وصورة روائية صورّها عدو له من منافسيه، والعجيب أن القصة التاريخية الحقيقية طمست ونسيت والخيالية بقيت وخلدت فلا يذكر قراقوش إلا ذكر الناس هذه الحكايات العجيبة وهذه الأحكام الغريبة التي نسبت إليه وافتريت عليه .



كما تضم مؤلفات صاحب السمو حاكم الشارقة كتاب: "نظم الفوائد في سيرة ابن ماجد"، وهو يشكل استكمالاً لمنهج سموه البحثي في قراءة تصحيح التاريخ العربي والإسلامي، وإزالة الكثير من الشوائب التي ألحقها به بعض المغرضين من الباحثين الأجانب خاصة فيما يتعلق بسيرة البحار العربي أحمد بن ماجد الذي ظُلم كثيراً في كتب السير الغربية بالتهمة المسنودة إليه بأنه هو الذي أرشد فاسكو دي غاما من الساحل الشرقي الأفريقي إلى الهند.



كما سيكون لإصدارتها السابقة حضورا متميزا في كافة المجالات الروائية والتاريخية والبحثية ، كذلك في الشعر والقصة والمسرح والعلوم كافة .