مفرح الشمري

انطلقت مساء امس أولى حفلات مركز جابر الأحمد الثقافي في ليلة استثنائية جمعت الطرب اللبناني والخليجي الأصيل، وكان فرسان الليلة ملحم زين وعبادي الجوهر، وذلك في المسرح الوطني بمركز جابر الأحمد الثقافي، الذي شهد حضورا جماهيريا غفيرا على الرغم من «زحمة الشوارع» للاحتفال بالأعياد الوطنية.

وتميزت الليلة بالتنظيم الجيد من قبل شباب وشابات مركز جابر الأحمد الثقافي الذين تعاملوا مع الحضور بشكل جميل واحترافي حتى يستمتعوا في هذه الليلة الاستثنائية الممزوجة بالألوان الغنائية اللبنانية والخليجية القديمة والجديدة التي تغنى بها النجمان ملحم زين وعبادي الجوهر.

يذكر ان حفلات مركز جابر الأحمد الثقافي مستمرة حتى نهاية شهر فبراير الجاري، ويشارك بها نخبة مميزة من نجوم الغناء الخليجي والعربي.