أسامة أبو السعود

رفع نائب رئيس نقابة العاملين بشركة ايكويت للبتروكيماويات طارق الفارس أسمى آيات التهاني والتبريكات الى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء وعموم الشعب الكويتي بمناسبة الأعياد الوطنية ممثلة في عيدي الاستقلال والتحرير.

وقال الفارس في تصريح صحافي بهذه المناسبة الوطنية الغالية ان شركة ايكويت كأحد النماذج للشركات الوطنية العملاقة تجسد الشراكة المتميزة بين الحكومة والقطاع الخاص التي تحقق طفرة هائلة في الإنتاج والتصدير لرفع اسم الكويت عاليا في كل مكان.

وأكد الفارس انه وبفضل الله ثم القيادة الواعية حققت شركتا إيكويت و«البتروكيماويات» إنجازات تاريخية خلال 2021 بالرغم من ازمة كورونا المستجد.

وأوضح ان هذا الإنجاز التاريخي لم يكن يتحقق الا بفضل مناخ اقتصادي يشجع على التنمية والتطور والبناء والتميز في ظل قيادتنا الحكيمة وكذلك بفضل شباب كويتي وطني مبدع استطاع بإخلاصه وكفاءته تحقيق هذه القفزة في نمو الشركة رغم الظروف الاقتصادية العالمية المتأثرة بالجائحة.