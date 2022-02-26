بيروت - حبنجر

دخلت مشكلة البيان الصادر عن وزارة الخارجية اللبنانية بإدانة الاجتياح الروسي لأوكرانيا مرحلة الاحتواء والتسوية، عبر إبلاغ وزير الخارجية عبد الله بوحبيب سفيري فرنسا وألمانيا امتناع لبنان عن التصويت الى جانب القرار المقدم من بعض الدول، وتحديدا ألمانيا وفرنسا، أمام مجلس الأمن، كما أنه سيتم درس الموقف اللبناني لناحية التصويت في حال جرى عرض الموضوع على الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد سقوطه بالفيتو الروسي في مجلس الأمن، بالتشاور مع المجموعة العربية، وضمنا لا تصويت.

ويشكل هذا الموقف من مسألة التصويت في الأمم المتحدة خطوة تراجعية من قبل وزارة الخارجية أمام الفرقاء الذين يقولون قولها بالاجتياح الروسي، ضمن إطار السعي الى تجاوز الانقسام السياسي الذي أحدثه بيان استنكار الاجتياح.

الوزير بو حبيب رد على الحملات المعترضة على البيان الصادر عنه، أكان في مجلس الوزراء او خارجه، بالقول: «انا لابس درع، قوصوا علي وحدي في موضوع البيان».

ويهدف بوحبيب بقوله هذا، إلى إبعاد رئيس الجمهورية ميشال عون عن دائرة الاستهداف، متحملا وحده تبعات البيان، استنادا إلى درع الحماية الأميركية - الأوروبية.

وسبق الاعتراض الروسي وحلفائه على البيان ترحيب فرنسي وألماني، عبر عنه سفيرا البلدين في بيروت، خلال لقائهما بالوزير بوحبيب.

وتبلغت الحكومة اللبنانية امس سماح پولندا للبنانيين الموجودين في أوكرانيا بعبور حدودها من دون تأشيرة لفترة لا تتعدى 15 يوما، وكذلك قرار رومانيا بمنح تأشيرات مجانية للراغبين في عبور حدودها من الأراضي الأوكرانية، لكن وزير الخارجية ابلغ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بأن الحدود لم تفتح بعد، بينما مازالت الحدود السياسية التي رسمها بيان وزارة الخارجية اللبنانية المندد بالاجتياح الروسي لأوكرانيا قيد المعالجة، سعيا لتوحيد النظرة الحكومية إلى ما يجري في أوكرانيا وأوروبا الشرقية، بين من يعتبر الهجوم الروسي احتجاجا، ومن يضعه في خانة عملية الدفاع عن الأمن القومي.

اول المعترضين كان رئيس مجلس النواب نبيه بري، ومن خلفه حزب الله، الذي سجل اعتراضه من خلال وزير العمل مصطفى بيرم داخل مجلس الوزراء، معتبرا أن بيان الخارجية مخالف لمبدأ الحياد، إضافة الى عدم التشاور داخل الحكومة، ما يحمل الدولة اللبنانية تبعات وأبعاد هذا البيان.

بدوره، النائب إبراهيم الموسوي (حزب الله) قال: «ينؤون بأنفسهم، يبدؤون الحياد حيث يشاؤون، ويتدخلون حيث يشاؤون، أمر عجيب غريب، وسأل: أي سياسة خارجية يتبعها لبنان، وأين مصلحتنا في ذلك، تفضل وزير خارجيتنا عبدالله بوحبيب أوضح لنا الأمر؟».

وفي هذا السياق قال مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الروسية أمل أبو زيد، ان وزير الخارجية تعرض لضغوط لإصدار البيان بشأن روسيا، وان رئيس التيار الحر جبران باسيل اتصل بالسفير الروسي وأبلغه عدم رضاه عن بيان الخارجية، واعلن أبو زيد انه سيزور موسكو لتوضيح موقف لبنان.

وكانت السفارة الروسية في بيروت أصدرت بيانا اعتبرت فيه ان بيان الخارجية اللبنانية مخالف لسياسة النأي بالنفس، وبررت الحرب على أوكرانيا بأنها لحماية الأمن القومي. ويعقد السفير الروسي في بيروت الكسندر ردوداكوف مؤتمرا صحافيا اليوم يشرح فيه الأوضاع.

وامتد الاعتراض على بيان الخارجية الى الجالية اللبنانية في روسيا، في حين امتنع سفير لبنان في أوكرانيا علي ضاهر، عن التعليق مكتفيا بالقول: أنا كموظف في الدولة امتثل للأمر.

بيد ان الرد الأشد ايلاما، صدر عن الحزب السوري القومي الاجتماعي، حيث دعا الوزير بوحبيب للاعتذار او الاستقالة، لأن العملية العسكرية الروسية، تحفظ الأمن الأوروبي.

من جهته، السفير البريطاني طوم فليتشر جال على قائد الجيش العماد جوزف عون والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، وابلغهم رسالة موحدة تؤكد على الأهمية التي تعلقها بريطانيا على استقرار الوضع في لبنان، وعلى منع انتقال التوترات الأمنية من سورية إليه، محذرا من مخططات هادفة الى زعزعة الوضع في لبنان.

إلى ذلك، يصل وزير خارجية فرنسا جان ايف لودريان الى بيروت في 3 مارس، وفي عداد وفده، السفير بيار دوكان الذي يتابع مع صندوق النقد الدولي ضمن خطة التعافي المالي التي وضعتها الحكومة.

انتخابيا، أعلن رئيس حزب القوات اللبنانية د. سمير جعجع ترشيح أمين سر تكتل الجمهورية القوية النائب السابق فادي كرم، عن المقعد الأرثوذكسي في دائرة الكورة، معلنا ان القوات تدعو الناخبين للتصويت الى لبنان، كميل شمعون وفؤاد شهاد ورفيق الحريري، لا للبنان الصواريخ والمسيرات، مؤكدا أن المواطن اللبناني سيختار لبنان شارل مالك وفريد حبيب ووسام الحسن، لبنان الصالح لمستقبل أولاده، لبنان الذي نحبه.

وسخر جعجع من القول بأن اطلاق المسيرات هدفه إقامة توازن الردع، وتوجه الى حزب الله دون ان يسميه بالقول: أولا هذا ليس شأنك بل شأن الجيش اللبناني، وثانيا ليست المسيرة خاصتك تقيم توازن الردع، لا داعي لغش الناس. انت تغش بيئتك وجمهورك بالذات، والذي شعبه يفتش عن رغيف الخبز وحبة الدواء حرام إدخاله في مغامرات كهذه.

جعجع اعتبر ان الانتخابات المقبلة ليست عادية، بل هدفها إعادة لبنان سويسرا الشرق.

حكوميا، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الاخير في القصر الجمهوري على خطة الكهرباء، من حيث المبدأ، والتي تستند إلى سلسلة إجراءات قيد التنفيذ، ومنها رفع التعرفة بعد تحسين التغذية، ابتداء من 8 إلى 10 ساعات يوميا، مع مراعاة ذوي الدخل المحدود، الذين لا يتجاوز استهلاكهم الشهري 500 كيلووات. وتحسين الجباية من خلال استعمال العدادات الذكية، وتشكيل الهيئة الناظمة لشؤون الكهرباء.

وقال وزير الطاقة وليد فياض: الآن أصبح بوسعنا السير بالمفاوضات مع البنك الدولي لتأمين التمويل اللازم.