الأوكرانيون لن يستسلموا ولن يتسامحوا ولن ينسوا كل من ساندهم

أسامة دياب

قال السفير الاوكراني لدى البلاد د.اوليكساندر بالانوستا انه في 24 من فبراير الماضي استيقظ الأوكرانيون على بلد مختلف بظروف مختلفة وواقع مختلف، حيث وصلت الحرب إلى بيوتهم، مشددا على أن الأوكرانيين لن يستسلموا ولن يتسامحوا ولن ينسوا بكل العرفان الدعم الذي لمسوه من الأصدقاء والحلفاء والمنظمات والهيئات الدولية والبعثات الديبلوماسية في مختلف أنحاء العالم والجاليات الأوكرانية في الخارج، متوجها بالشكر إلى كل من يساند بلاده في هذه الأزمة.

وأشاد بالانوستا - في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» - بموقف القيادة السياسية في الكويت وقيادات وزارة الخارجية ودعمهم لاستقلال أوكرانيا وسلامة أراضيها، مثمنا دعم الكويت لتصويت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والذي يدين غزو أوكرانيا، موضحا أن الكويت عاشت الكويت موقفا مشابها قبل 31 عاما.

وأعرب عن امتنانه لموقف كل مواطن ومقيم على هذه الأرض الطيبة سانده من خلال الرسائل النصية والاتصالات الهاتفية الداعمة والمؤيدة لموقف بلاده، فضلا عن مساندة كل أعضاء السلك الديبلوماسي من سفراء ورؤساء البعثات الديبلوماسية المعتمدة لدى البلاد، مستشهدا بزيارة ما يزيد على 20 سفير إلى سفارة بلاده للتعبير عن تضامنهم مع أوكرانيا في هذا الوقت العصيب.

وشدد على أن بلاده ستخرج من هذه الأزمة أقوى مما كانت عليه بفضل دعم الأصدقاء والحلفاء وتماسك ونضال الشعب الأوكراني.