محمد راتب



أكد د.عبدالعزيز الرومي أن الحرية والاستقلال نعمتان لا تقدران بثمن، فمع بداية شهر فبراير من كل عام تعيش كويتنا الحبيبة ذكريات الأمس البعيد الذي مضت عليه 61 عاما حيث كان موعد الكويت الشعب والوطن مع الاستقلال الكامل، وذكرى الأمس القريب التي تتمثل في غدر الشقيق الجار الذي ضرب بكل المثل والقيم عرض الحائط، ليأتي يوم التحرير ليرد كيد المعتدي وتعود الحقوق لأصحابها فكان السادس والعشرون من فبراير 1991 موعدا جديدا للكويت مع الاستقلال والحرية.



وأوضح في تصريح لـ «الأنباء»، أن ما بين 25 فبراير 1963 و26 فبراير 1991 حتى يومنا هذا حكاية شعب اتخذ العروبة وطنا، والإسلام والديموقراطية طريقا، حتى تحققت له نهضة شملت جميع مناحي الحياة وشهد بها الأشقاء والأصدقاء تلك النهضة التي أشعت بأنوارها وهي تقدم يد العون والمساعدة.



وتابع أنه رغم مرور الأيام والسنوات إلا أن الذاكرة مازالت تحتفظ بالمشاعر الفياضة وقصص البطولات والتضحيات التي لا يمحوها الدهر والتي يجب أن ننقلها حية نابضة إلى الأجيال القادمة جيلا بعد جيل ليدركوا عندما يقفون عند تحية علم الكويت أن لحظة ارتفاع العلم خفاقا شامخا تعبر عن مسيرة شاقة من التضحيات والوفاء، مشيرا إلى أن صفحات التاريخ ستبقى تكتب بأحرف من نور بدماء وتضحيات الشهداء.



وزاد د. الرومي: ان كويتنا وهي تحتفل في هذه الأيام بذكرى عيد تحريرها الواحد والستين الذي أصبح قرينا للعيد الوطني الهدف منه أن تصبح الفرحة فرحتين ولتعم البهجة الجميع بهاتين المناسبتين السعيدتين على قلوبنا جميعا، فهذا يؤكد ذاك، موضحا أن العيد الوطني كان شاهدا تاريخيا على إرادة أبناء الوطن بتحقيق كيان مستقل على الرغم من كل الصعوبات والتقلبات، أما عيد التحرير فقد جاء لتكريس هذا الخيار التاريخي حتى ولو تكلف ثمنا باهظا من دماء وعرق.