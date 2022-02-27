المنافسة اشتعلت والأسعار تبدأ بـ 120 ديناراً براً.. وتصل إلى 270 جواً

باهي أحمد

علمت «الأنباء» عبر مصادر مطلعة في مكاتب الحج والعمرة وشركات السياحة والسفر، أن الطلب على رحلات العمرة خلال عطلة الأعياد الوطنية شهدت طلبا متزايدا من قبل المواطنين والمقيمين، خصوصا ان العطلة تمتد إلى 9 أيام وتتزامن مع ذكرى الإسراء والمعراج ما جعل الفرصة مواتية أمام الجميع لأداء العمرة.

ولفتت المصادر إلى أن الطلب على حجوزات السفر إلى العمرة سواء برا أو جوا شهد ارتفاعا بمعدلات وصلت إلى مستوى 80% مدفوعا بـ 3 أسباب رئيسية كالتالي:

1- تيسير الإجراءات: إذ إن تيسير إجراءات السفر والعودة من قبل الكويت لكثير من المواطنين والمقيمين للسفر.

2- مدة الإجازة: إذ إن عطلة الأعياد الوطنية جاءت طويلة نسبيا وهو ما حفز على إقبال المواطنين والمقيمين على العمرة إذ تتيح مدة العطلة زيارة كل من مكة والمدينة.

3- الأسعار التنافسية: إذ إن بدء رحلات العمرة برا أعاد التنافسية إلى السوق مجددا ليبدأ في استقطاب شريحة كبيرة من المقيمين وهو ما أعاد التنافسية إلى قطاع رحلات الحج والعمرة.

ولفتت المصادر إلى أن أسعار رحلة العمرة جوا تتراوح بين 265 و285 لمدة 5 أيام 3 منها في مكة والأخرى بالمدينة في فنادق 3 نجوم، وتتغير القيمة وفقا لخيارات الغرف ما بين ثنائي وثلاثي ورباعي، فيما يمكن أن ترتفع تلك التكلفة مع الخيارات الإضافية كالعام ودرجة السفر على الطائرة بالإضافة إلى خيارات الغرف المنفردة أو الأجنحة.

وقالت المصادر إن رحلات العمرة برا أتاحت 3 برامج، بمدد زمنية متفاوتة، وذلك لتتناسب مع أكبر عدد ممكن من العملاء المتوقعين وبأسعار تتراوح بين 120 و135 دينارا في فنادق 3 نجوم وفنادق مركزية.

وتتضمن عمرة الـ 120 دينارا رحلة تمتد على مدار 5 أيام بينها منها ليلتان بمكة وليلة بالمدينة، فيما تمتد رحلة أخرى على مدار 7 أيام بتكلفة تصل إلى 128 دينارا تتضمن 3 ليال في مكة وليلتين بالمدينة، وصولا إلى رحلة عمرة بتكلفة 135 دينارا لمدة 10 أيام تتضمن 6 ليال بمكة وليلتين بالمدينة.