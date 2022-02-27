بيروت - ناجي شربل



انتظر النجمة حتى الدقيقة 85 ليجتاز الحكمة في الدور نصف النهائي لمسابقة كأس لبنان لكرة القدم، اذ سجل له محمود سبليني اصابة الفوز بكرة رأسية في شباك الحارس ابراهيم موسى، اثر عرضية من مهدي الزين المتيامن.



وحسم النجمة اللقاء في مصلحته 1-0 في مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، ليبلغ المباراة النهائية للسنة الثانية تواليا، علما انه خسر امام غريمه التقليدي الأنصار بضربات الترجيح الموسم الماضي.



ويلتقي النجمة الفائز من ثانية مباراتي الدور نصف النهائي على الملعب عينه، بين الأنصار حامل اللقب.



وتشكل المسابقة فرصة للنجمة لإنقاذ موسمه بلقب رسمي طال انتظاره، بعد تأخره بفارق كبير عن العهد المتصدر في بطولة الدوري العام الـ 62.



ويتطلع المدير الفني للنبيذي موسى حجيج الى لقب رسمي اول في مسيرته مدربا، وهو حل وصيفا للانصار الموسم الماضي في الدوري والكأس.