دعت سفارتنا لدى جمهورية إندونيسيا المواطنين المتواجدين حاليا في منطقة (باسامان) الواقعة في محافظة سومطرة (الغربية) إلى أخذ الحيطة والحذر حفاظا على سلامتهم بعد الزلزال القوي الذي وقع هناك يوم الجمعة.



وأهابت السفارة في بيان حصلت (كونا) على نسخة بكافة المواطنين إلى التواصل معها في حالة الحاجة إلى المساعدة الاتصال على هاتف الطوارئ التالي: +6281515151511.



وكانت إندونيسيا أعلنت أمس أن زلزالا بقوة 6.2 درجات على مقياس ريختر ضرب غرب جزيرة (سومطرة) لكنها لم تصدر تحذيرات من وقوع امواج مد بحري عاتية (سونامي).



وأسفر الزلزال عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة 85 آخرين وإلحاق أضرار بعدد من المباني في الجزيرة الاندونيسية وفي ماليزيا وسنغافورة المجاورتين.



وتشهد إندونيسيا غالبا أنشطة زلزالية وبركانية بسبب موقعها على ما يعرف بـ «حزام النار» في المحيط الهادئ حيث تصطدم الطبقات التكتونية.