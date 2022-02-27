مفرح الشمري

يواصل مركز جابر الأحمد الثقافي حفلاته الغنائية احتفالا بالأعياد الوطنية على المسرح الوطني وبحضور جماهيري لافت للنظر وتنظيم جيد بقيادة الرئيس التنفيذي للمراكز الثقافية وليد العوضي والمدير التنفيذي لمركز جابر الأحمد الثقافي م.ابراهيم العبدالرزاق اللذين يتابعان كل صغيرة وكبيرة في مجريات هذه الحفلات وتذليل الصعوبات التي تواجه الجماهير ووسائل الاعلام للاستمتاع بهذه الحفلات التي تتغنى بحب الكويت.

الليلة الثانية من هذه الحفلات التي تقام ضمن فعاليات «ربيع الكويت» التي ينظمها مركز جابر الأحمد الثقافي في المسرح الوطني كان فرسانها «سمراء قرطاج» أميمة طالب و«السوبر ستار» المطرب اللبناني راغب علامة اللذان قدما للجمهور أجمل أغانيهما في ليلة لا تنسى من ليالي حفلات مركز جابر الأحمد الثقافي التي يتصدى لاخراجها بنجاح د.علي حسن.

انطلقت الليلة الثانية بدخول «سمراء قرطاج» مع الفرقة الموسيقية التي كانت بقيادة المايسترو مدحت خميس لتغني أميمة أغنية «لاموني اللي غاروا مني»، ومن ثم رحبت بالجمهور، لتعود وتقدم «يا هي توجع» وهي أغنية خليجية اللون، لتقدم بعدها أغنية «باين عليك» وهي ذات إيقاع إيقاعي سريع استطاعت من خلالها أن تجعل الجمهور يتفاعل معها بشكل كبير، لتستغل «سمراء قرطاج» هذا التفاعل وتهدي الكويت وأهلها أغنية «خاطرك» من كلمات الشاعر سعود البابطين وألحان سهم، لترتفع من خلال هذه الاغنية الجميلة كلاما ولحنا أعلام الكويت في جميع أنحاء المسرح، لتتبعها بأغنية «وجع ساعة» لتستذكر بعدها المطربة الراحلة ذكرى لتغني لها مقطعا غنائيا من اغنيتها المشهورة «مافيني شي» لتختتم وصلتها بأغنية وطنية بعنوان «أنا أحبك ياكويت»، التي نالت استحسان الحضور.

وبعد استراحة قصيرة، صعد «السوبر ستار» راغب علامة وهو يغني «نسيني الدنيا» ليرحب بالجمهور بعدها ويستذكر ايامه الجميلة في الكويت ومقدما الشكر لإدارة مركز جابر الأحمد الثقافي على حفاوة الاستقبال ودعوته في احتفالات الكويت الوطنية، لينطلق بعد ذلك في وصلته الغنائية، حيث غنى «اللي باعنا» و«ممكن أزعلك» والتي كشف من خلالها انه من برج الجوزاء وجميع الكلمات الموجودة في الاغنية تنطبق عليه ليجد تفاعلا لا يوصف من الجمهور، واستغل «السوبر ستار» راغب علامة هذا التفاعل ليرجع الى قديمه فغنى «يا ريت» والحقها بأغنية «قلبي عشقها» ليوجه سؤالا للجمهور «شو أحلى شي بالدنيا؟»، فقالو «أكيد الحب»، فغنى لهم «فورا غرام» وسط حماس كبير من الحضور.

ولم ينسى «السوبر ستار» راغب علامة بتحية الموسيقار د.يعقوب الخبيزى المتواجد في الحفل ليغني له اغنية «يابوي انا قلبي داب» من كلمات البدر والحان د.يعقوب الخبيزي والتي غناها علامة بتسعينيات القرن الماضي وحققت له شهرة عالية في الساحة الغنائية.