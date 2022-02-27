مفرح الشمري

منذ سنوات عديدة لم تحظ الصحافة المحلية في تغطيتها للحفلات الغنائية بتقدير كبير لعملها كما التقدير التي تحظى حاليا من قبل القائمين على مركز جابر الأحمد الثقافي التي وفرت لهم أماكن مميزة لتغطية حفلاتهم من خلال تخصيص لهم تذاكر خاصة بقيمة 150 دينار، يتم توزيعها على ممثلي الصحف المحلية في الحفلات مجانا، وهذا ان دل فإنه يدل على احترام القائمين على مركز جابر الأحمد الثقافي على دور الصحافة المحلية في توثيق انشطته، لذا نتمنى ان نجد هذا الأمر في جهات أخرى تنظم حفلات غنائية والتي تنظر لدور الصحافة بمنظور ثانوي.

فشكرا لإدارة مركز جابر الأحمد الثقافي على هذا التقدير والاحترام للصحافة.