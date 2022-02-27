أعلن مدير الموارد والحملات بجمعية النجاة الخيرية عمر الشقراء عن إطلاق حملة «تخيل» الرابعة لحفر الآبار غدا الاثنين 28 الجاري، مبينا أن الحملة تستهدف حفر 56 بئرا «كمرحلة أولى» في أكثر من 10 دول مستفيدة حول العالم بتكلفة قدرها 300 ألف دينار، مؤكدا أنه يتم تنفيذ الحملة في الدول الأشد احتياجا وبالتنسيق الكامل مع وزارتي الشؤون والخارجية وبالتعاون مع شركاء الميدان الجمعيات الرسمية المشهرة في منظومة وزارة الخارجية.



جاء ذلك في تصريح صحافي للشقراء أوضح من خلاله أن النجاة الخيرية تستهدف من خلال حملة «تخيل» الرابعة توفير المياه لنظيفة الصالحة للشرب لأكثر من 134 ألف إنسان ممن يفتقدون إلى المياه العذبة، وقال الشقراء: تعد حملة «تخيل» علامة إنسانية بارزة تضاف لرصيد الكويت الإنساني فمن خلالها يتم توفير المياه الصالحة للشرب والتي بدورها تساهم في حماية المستفيدين من أضرار المياه الملوثة ووقايتهم من الأمراض وإتاحة الفرصة للأطفال للالتحاق بالمدارس التعليمية وتعزز «تخيل» كذلك الجانب التنموي والأسري.



وقال الشقراء: تبعا للتقرير الدولية فإنه يعاني سكان أكثر من 40 دولة أفريقية وأسيوية من عدم توفر المياه الصالحة للشرب وقالت تقارير خاصة للأمم المتحدة أنه بحلول عام 2025 فإن نصف سكان الكرة الأرضية لن يستطيعوا الحصول على المياه النظيفة وأن 84 دولة حول العالم ستعاني من نقصا حادا في موارد المياه.



وأوضح الشقراء أن النجاة الخيرية تنفذ مشاريعها من خلال قاعدة ثابتة وهي «الأشد احتياجا هو الأولى» دون النظر لعرق أو لون أو جنس، فخدمة الإنسانية هي الأصل، ونحرص بدورنا على زيارة وفود الجمعية للدول والإشراف المباشر على افتتاح الآبار والتي تستخدم الطاقة الشمسية وذلك حفاظا على البيئة، ونحرص أن نضع أعلام دولة الكويت في أعلى الآبار، بجانب إجراء الصيانة الدورية لهذه الآبار.

وختاما استشهد الشقراء بحديث النبي ژ «أفضل الصدقة سقيا الماء»، داعيا أهل الخير من داخل وخارج الكويت إلى المساهمة والمشاركة في هذه الحملة الإنسانية المباركة والتي تخدم الآلاف المستفيدين في شتى دول العالم.