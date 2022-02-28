مفرح الشمري

الليلة الثالثة من ليالي حفلات مركز جابر الاحمد الثقافي التي تقام ضمن موسم " ربيع الكويت " اتسمت بالفرح والسرور من خلال فرسانها اليمني فؤاد عبدالواحد والمغربية اسماء لمنور اللذان أكدا سعادتهما بتواجدهما في في الكويت وتحديدا في احتفالاتها الوطنية من خلال حفلات مركز جابر الاحمد الثقافي الغنائية التي تقام في المسرح الوطني بحضور جماهيري يعشق الكلمة واللحن الجميل .

انطلقت الليلة الثالثة مع الصوت اليمني الجميل فؤاد عبدالواحد الذي استقبله الجمهور بتصفيق كبير ليغني لهم اغنية وطنية بعنوان "ياكويت " اهداها للكويت واهلها ليتبعها بأغنية

«لوّك هنا»، وبعدها تغنى بأغنية

" على القمة" التي ردد كلماتها معه الجمهور ، ليستقل عبدالواحد ويغني"مليون مرة " في جو رومانسي جميل ويتبعها باغنية"غيار" للراحل الكبير ابوبكر سالم والتي غناها بشكل جميل ليغني بعدها " لو محبوب" واتبعها بأغنية " اصحى" ليعود مرة أخرى لروائع الراحل الكبير ابوبكر سالم ويغني " غدار الليل" ويلحقها بأغنية"خنجر يماني" التي طرحها قبل وفاة الراحل الكبير ابوبكر سالم وغناها معه كدويتو حيث نالت الاغنية استحسان الجميع لكلماتها الجميلة ولحنها الأجمل.

وبعد استراحة قصيرة، استقبل الجمهور المطربة المغربية أسماء لمنور التي دخلت المسرح على أنغام أغنيتها النقازية «كل ما لمحتك» ثم غنت «كل يوم» وتتبعها باغنية «ويل اللي عشق له شمس» التي ردد كلماتها معها الجمهور في المسرح الوطني بشكل لافت ، لتستغل اسماء هذا التفاعل وتغني اغنية مغربية بعنوان "شكون اللي قال»، لتعود مرة اخرى الى اللون الخليجي وتغني " ادري انه مايدري " لتشعل المسرح مجددا بأغنية «تبسّم لا يهمك»، ومن ثم «على الأرجح» و"صافي" لتلحقها بأغاني مغربية جميلة على طريقة "ميدلي" نالت استحسان الحضور لتختتم وصلتها الغنائية بالاغنية الوطنية" المجد هنا" لترتفع من خلالها اعلام الكويت عاليا في أرجاء المسرح .