الليرة تستحوذ على أكثر من 50% من إجمالي تداولات العملة

باهي أحمد

أنعش سفر نحو 242 ألف مواطن ومقيم في عطلة الأعياد الوطنية سوق الصرافة في الكويت، تحت ضغط من زيادة الطلب على التحويلات وتغيير العملات للإنفاق في الخارج.

وأجمع عدد من الصرافين في تصريحات متفرقة لـ «الأنباء» على أن السوق يشهد انتعاشا كبيرا في الفترة الحالية خاصة مع إقبال العديد من المواطنين والمقيمين على شراء العملات المختلفة، إذ مازالت الليرة التركية تستحوذ على ما يزيد على 50% من إجمالي التعاملات في سوق الصرافة في الكويت منذ فترة ليست بالقصيرة خصوصا وأنها تتصدر قائمة الوجهات الأكثر سفرا من الكويت.

وفي هذا الصدد، يقول حبيب الله نزات (صراف)، إن وتيرة العمل في سوق الصرافة كانت جيدة خلال الفترة الماضية، وأن الليرة التركية تسيطر على ما يقارب 50% من إجمالي العملات التي يتم شراؤها أو بيعها في القطاع، كما أن التغيرات في سعر الليرة ساهم في زيادة الإقبال عليها كنوع من الاستثمار.

من جانبه، أكد مسلم (صراف)، أن الإقبال حاليا يتركز على الليرة التركية والدولار واليورو والاسترليني، بالإضافة إلى الدرهم الإماراتي، كما أن الليرة التركية تشهد إقبالا هو الأكبر من قبل رواد السوق، إذ يعد الإقبال على الليرة الأعلى هذا العام دون منازع وذلك بسبب تصدر تركيا لقائمة الوجهات السياحة من الكويت، خصوصا ان سعر صرف الليرة حاليا يجعل تكلفة الرحلة أقل على المواطنين والمقيمين، مشيرا إلى أن هناك إقبالا على عملات مختلفة والمانات واللاري للإنفاق في وجهات مثل أذربيجان وجورجيا، وكذلك الريال السعودي للمسافرين إلى المملكة.