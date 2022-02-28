وزير الصحة في السودان: نشكر جهود الكويت ومؤسساتها المانحة في دعمها المباشر لمشاريعنا الصحية

دشن صندوق إعانة المرضى صباح أمس في قاعة مأمون بحيري، مشاريع الإحسان والعطاء، بحضور وزير الصحة الاتحادي المكلف د.هيثم إبراهيم، ومفوض العون الإنساني نجم الدين عبدالكريم وممثلي الجامعات والتأمين الصحي ونائب المدير القطري لمنظمة الصحة العالمية ولفيف من المهتمين والشركاء.



وتتمثل المشاريع في إجراء (1000) عملية عيون (مياه بيضاء) وإدخال (2000) أسرة في التأمين الصحي، وتوزيع (695) من المعينات الحركية، بجانب (2680) كتابا ومرجعا طبيا لبعض الكليات الطبية، وتغطي هذه المشاريع ولايات، الخرطوم والنيل الأزرق والبحر الأحمر والشمالية وكسلا.



وقال د.إبراهيم: إن هذه المشاريع المتعددة تخدم سياسات الدولة في الصحة، وتقدم خدمة صحية مباشرة للمحتاجين، باشتمالها على مجالات تطوير الصحة عبر التدريب والتأهيل بالكتب والمراجع الطبية، إلى جانب تطوير آليات تمويل الخدمة الصحية بإدخال الأسر في التأمين الصحي، والتفاتة لفئة من فئات المجتمع بتقديم المعينات الحركية، وتقدم بالشكر للمانحين بالكويت.



من جهته، قال نجم الدين عبدالكريم مفوض العون الإنساني الاتحادي إن الصندوق درج على تقديم وتبني المشروعات الكبيرة والعديدة في المجال الصحي، وتابع: «صندوق إعانة المرضى من أكبر الشركاء الوطنيين»، والكويت من أكبر الدول المساهمة والداعمة للعمل الإنساني بالبلاد. مشيرا إلى التعاون والتنسيق التام بين الصندوق والمفوضية.



إلى ذلك، أكد د.محمد الحسن عبدالرحمن رئيس مجلس الإدارة استمرار تعاون الصندوق مع الجميع في خدمة المحتاجين وتطوير مجالات البحث العلمي عبر المشاريع المختلفة، وقال إن هذه المشاريع امتداد لمشوار الإحسان العريق من الكويت، والتي ظلت تقدم الخير للعالم في شتى مواقع الحاجة، وتقدم بالشكر لجمعية صندوق إعانة المرضى ومجموعة الامتياز الاستثمارية بالكويت.



وتم خلال الاحتفال توقيع اتفاقية إدخال الأسر في خدمة التأمين الصحي، بجانب تسليم نماذج من معينات الحركة للمعاقين، ويقدم الصندوق الخدمات الصحية عبر مؤسساته المنتشرة بإحدى عشرة ولاية ويبلغ متوسط المستفيدين من خدماته سنويا أكثر من 5 ملايين مستفيد.