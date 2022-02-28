القاهرة - محمد صلاح



كونت الفنانة غادة عادل والفنانة ريم مصطفى دويتو فنيا متفاهما جدا، حيث شاركا معا في العديد من الأعمال الفنية في الفترة الحالية فهما يستعدان خلال أيام لتصوير أولى مشاهدهما في بطولة فيلم (جروب الماميز) مع روبي وبيومي فؤاد ومحمد سلام ومن إخراج معتز التوني. حيث بدأت بطلات العمل في عمل البروڤات والتجهيزات استعدادا للتصوير. وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي، يجمع جروب للواتساب خاص بالمدرسة 3 أمهات من 3 طبقات اجتماعية مختلفة، كما انتهيا من عرض مسرحيتهما بمشاركة حسن الرداد ومحمد عبدالرحمن وسليمان عيد في موسم الرياض الترفيهي بعنوان «في نص الليل».. ونالتا إشادة الجميع.



ومؤخرا شاركت غادة عادل كضيفة شرف مع صديقتها تصوير مسلسل (الثمانية) المكون من 8 حلقات للعرض على منصة شاهد الرقمية بمشاركة آسر ياسين وخالد الصاوي، ومن إخراج أحمد مدحت.